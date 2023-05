Il trio “In a baroque mood”, il jazz ispirato al barocco alla sala Varesevive

Un appuntamento originale e di qualità quello di venerdì 19 maggio alle 21 alla sala Varesevive (via S. Francesco 26). Questa volta il “67 jazz club Renato Bertossi” porta sul palco il trio “In a baroque mood”un progetto musicale che nasce dall’incontro di celebri arie tratte dal repertorio operistico barocco, a partire da Purcell passando per Bach e Monteverdi, per arrivare a a Haendel e Vivaldi, e il jazz. Due mondi, quello del jazz e della musica barocca, che vengono rivisitati e reinterpretati nel linguaggio del jazz per dare vita a nuove sonorità, fresche e coinvolgenti.

Il trio è composto da Maddalena Antona (voce), Riccardo Bianco (sax tenore e flauto) e il varesino Enrico Salvato (pianoforte). Ingresso dieci euro, prenotazioni 3358208969