Il varesino Massimo Battaini in pectore per la guida di Prysmian, il colosso mondiale dei cavi

Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A., il colosso internazionale dei cavi, ha deciso di proporre il varesino Massimo Battaini – attuale Direttore e Chief Operating Officer del Gruppo Prysmian – al vertice dell’azienda come prossimo candidato per il ruolo di Chief Executive Officer, in conformità al piano di successione del Gruppo, dopo essere stato informato dall’attuale CEO della Società, Valerio Battista, della sua indisponibilità a continuare a ricoprire il ruolo di CEO per il prossimo mandato (2024-2027).

Massimo Battaini, varesino classe 1961, sarà presentato come candidato CEO nella lista che il Consiglio presenterà per la prossima elezione all’Assemblea Generale Annuale 2024, quando Valerio Battista lascerà l’incarico.

Il gruppo Prysmian è un colosso leader mondiale nella produzione di cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni. Fondata in Italia e con sede a Milano, l’azienda opera a livello globale con oltre 100 siti produttivi in 50 paesi e circa 31.000 dipendenti. Prysmian produce una vasta gamma di cavi, dalla fibra ottica per le telecomunicazioni ai cavi a bassa, media e alta tensione per l’energia. Inoltre, è un player chiave nella transizione verso le energie rinnovabili, producendo cavi per l’eolico offshore e l’energia solare.

In seguito alla decisione del Cda Massimo Battaini ha dichiarato: “Sono onorato di essere il candidato designato per assumere la leadership di questa grande Società. Non vedo l’ora di canalizzare l’energia e la passione dei nostri incredibili collaboratori per cogliere le prossime opportunità della transizione energetica, dell’elettrificazione e della digitalizzazione. Sarà nostra cura operare con disciplina e concentrazione sul valore, collaborando con i nostri clienti e partner con l’obiettivo principale di creare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder”.

Chi è Massimo Battaini

Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Pirelli nel 1987 e ha ricoperto varie posizioni in Ricerca e Sviluppo e Operazioni per un periodo di 13 anni. Dopo aver guidato il dipartimento di Sviluppo Aziendale dal 2000 al 2002, che copriva le tre divisioni di Tyres, Energy Cables & Telecom Cables, è stato nominato Direttore delle Operazioni di Energy Cables e Telecom Cables presso il Gruppo Pirelli.

In seguito alla formazione del Gruppo Prysmian con la vendita delle attività di cavi e sistemi energetici & telecom da parte di Pirelli nel 2005, Battaini è stato nominato CEO di Prysmian UK. Nel 2011 è stato nominato COO del Gruppo Prysmian, posizione che ha mantenuto fino al 2014 quando ha assunto il ruolo di Senior Vice President Business Energy Project e Presidente e CEO di Prysmian PowerLink S.r.l., ricoprendo tale posizione fino a giugno 2018, quando ha assunto il ruolo di CEO del Nord America.

Nel gennaio 2021, Massimo Battaini è stato promosso a COO del Gruppo Prysmian, con la responsabilità anche delle Regioni del Gruppo. Battaini è laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano e ha un MBA dalla SDA Bocconi a Milano.