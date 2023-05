Il Varesotto da scoprire a piedi e in bicicletta: “Va in giro, il film” il 18 maggio a Malnate

Continuano con grande successo le proiezioni del film del progetto “Va in giro”. Dopo i recenti appuntamenti a Bisuschio, Castiglione Olona e Castellanza con più di 600 persone che hanno visto il film, una nuova proiezione è in programma a Malnate, giovedì 18 maggio nell’Aula Magna “Falcone e Borsellino” della scuola media.

Il film racconta i luoghi più belli e i momenti più significativi del tour che nel 2022 ci ha portati a percorrere in tre settimane oltre 600 chilometri a piedi e in bicicletta nella nostra bella provincia, a contatto con la natura, l’arte e la bellezza del nostro territorio.

Il tour è poi proseguito con l’esplorazione e il racconto di tutti i comuni della provincia di Varese per coglierne le potenzialità naturalistiche, escursionistiche e turistiche. (Qui trovate le tappe di tutti i comuni).

«Con la prima parte del tour “Va in giro” abbiamo raccolto immagini ed emozioni indimenticabili che abbiamo voluto condividere con tutti voi realizzando questo film. “Va in giro, il film” è la restituzione di un’esperienza vera ed intensa – spiega Marco Giovannelli, direttore di VareseNews e protagonista di alcune tappe del tour – Abbiamo camminato e pedalato sulle montagne e nelle zone pianeggianti. Abbiamo scoperto piste ciclabili e sentieri stando quasi sempre a contatto con l’acqua che è caratteristica fondante della nostra vita ma anche del nostro territorio. Abbiamo visitato beni Unesco patrimonio dell’umanità, fatto tappe del Sentiero Italia, il più lungo d’Europa con i suoi settemila chilometri. Abbiamo percorso la Via Francisca del Lucomagno dal lago Ceresio a Pavia. Ora torniamo in mezzo alle comunità e lo facciamo con lo stile che ci caratterizza, ascolto e confronto su un nuovo modo di guardare e scoprire la bellezza che ci circonda».

Il settimo appuntamento per chi vorrà vedere il film è per giovedì 18 maggio alle 20,30 a Malnate, nell’Aula Magna “Falcone e Borsellino” della scuola media, con la presenza del regista Marco Corso, di alcuni dei protagonisti del tour e del direttore di Varesenews Marco Giovannelli.

Per organizzare al meglio la serata vi preghiamo di prenotare il vostro posto compilando questo form – Clicca qui

Seguiranno proiezioni a Saronno (l’8 giugno) e a Legnano (il 22 giugno).

Ingresso gratuito

Si ringraziano per la collaborazione il Comune di Malnate e le realtà che hanno sostenuto il progetto del Tour “Va in giro”: Bper Banca, Openjobmetis, Family Care, Università dell’Insubria, Confindustria Varese, Cna-Confederazione nazionale dell’artigianato e delle piccole imprese Varese, Confartigianato Varese, Coop Lombardia, Alfa srl, Parco Campo dei Fiori, Liuc-Università Cattaneo, Studio Volpi.