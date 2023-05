Import, export e sostenibilità dei prodotti del tessile: un convegno all’Università dell’Insubria a Como

«Import/export e sostenibilità dei prodotti del tessile e della moda» è il titolo del convegno in programma venerdì 5 maggio all’Università dell’Insubria, alle ore 14.30 nell’Aula Magna della sede di via Sant’Abbondio a Como. L’evento è organizzato dal Centro di ricerca sul Diritto della moda e dal Centro di ricerca sul Diritto doganale e del commercio internazionale del Dipartimento di Diritto economia e culture dell’ateneo, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sistema Moda Italia, Ufficio Italiano Seta, Confindustria Como, Cciaa Como e con il patrocinio dell’Unesco.

L’iniziativa si svolge in presenza, con la possibilità di seguire da remoto via Teams, ed è rivolta a operatori del settore, professionisti e studiosi. I relatori sono docenti dell’Insubria, funzionari dell’Agenzia delle Dogane, esperti delle tematiche inerenti all’import/export e alla sostenibilità dei prodotti del tessile e della moda.

L’incontro si apre alle 14.30 con i saluti di benvenuto di Luca Pignanelli, Direttore Adm Como, e Stefano Vitali, Ufficio Italiano Seta. Poi gli interventi dei relatori sui seguenti temi: «La sostenibilità dei prodotti e l’impatto sul commercio nel settore tessile e della moda» con Barbara Pozzo, Università dell’Insubria; «I controlli doganali nel settore del tessile e della moda» con Isabella Malinverno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Como; «Sostenibilità e responsabilità: le sfide del tessile/moda per la circolarità della filiera» con Mauro Chezzi, Sistema Moda Italia; «Il made in Italy e etichettatura dei prodotti tessili e della moda» con Fabrizio Vismara, Università dell’Insubria; «La classificazione in dogana dei prodotti del tessile e della moda» con Enrico Peticone, Università degli Studi Gabriele D’Annunzio.

La partecipazione è gratuita, iscrizioni a questo LINK