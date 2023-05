In 200 in barca sul Lago Maggiore con “Le farfalle lilla” per fare del bene

Ha messo davvero poco tempo a prendere quota l’associazione “Le farfalle lilla”, nata ufficialmente meno di due mesi fa a Monvalle per ricordare la giovane Giada Bino con lo scopo di sensibilizzare ragazze e ragazzi sul problema dei disturbi legati all’alimentazione.

Domenica scorsa, 14 maggio, il sodalizio ha organizzato una gita in barca benefica sul Lago Maggiore che si è rivelata un successo: ben quattro le imbarcazioni necessarie a trasportare tutti gli iscritti, circa 200, salpati da Laveno. Gli scafi hanno poi costeggiato l’Isola Madre ed effettuato due soste con discesa a terra all’Isola dei Pescatori e sull’elegante lungolago di Stresa.

Il gruppo è tornato quindi verso la sponda lombarda per un aperitivo suggestivo davanti all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, momento conviviale apprezzato da tutti i partecipanti che poi hanno terminato la mini-crociera di nuovo a Laveno. I fondi raccolti servono a finanziare un progetto di informazione e prevenzione che “Le Farfalle Lilla” porteranno nelle scuole medie grazie alla collaborazione con alcuni professionisti (psicologi, terapeuti, nutrizionisti) esperti di DCA, disturbi del comportamento alimentare. Un’idea che ha trovato terreno fertile in alcuni istituti della zona, i quali hanno già preso contatto con l’associazione.

Le attività benefiche delle “Farfalle” intanto proseguiranno nel mese di giugno: lunedì 12 è già in calendario il prossimo evento di raccolta fondi, un “Aperitivo Lilla Panoramico” che sarà organizzato alla Locanda Pozzetto di Laveno a partire dalle 18,30. Per le adesioni si può contattare l’associazione attraverso i canali social oppure prenotarsi direttamente alla Locanda che si trova in via Montecristo (0332 667648).