In aeroporto con il treno: il Malpensa Express ricomincia a fermarsi al Terminal 2

Con la riapertura del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa in programma mercoledì 31 maggio (martedì si è svolta la cerimonia ufficiale ndr), torna anche il servizio di Trenord che consente di collegare lo scalo con Milano, il Malpensa Express.

Rispetto al periodo precedente la chiusura (causata dalla pandemia), gli orari risultano estesi: il Malpensa Express infatti sarà disponibile dalle 4,30 alle 2 di notte e prevede l’aggiunta di due nuove corse alla mattina oltre a una notturna, quest’ultima effettuata con un bus. Nel dettaglio, i treni del mattino sono il 303 (partenza da Cadorna alle 4,37, arrivo al T2 alle 5,10) e il 310 (partenza dal T2 alle 5,20, arrivo a Cadorna alle 6,03). Nell’orario notturno, sarà introdotta la corsa su bus 306A (Partenza dal T2 alla 1.20, fermata al T1 alla 1.30, arrivo a Milano Cadorna alle 2.15).

Il prolungamento del servizio non comporterà variazioni dell’orario delle corse (già previste per il T1); i tempi di percorrenza fra i due Terminal dell’aeroporto sono di 5/6 minuti. Gli orari aggiornati per i viaggiatori sono disponibili sui siti malpensaexpress.it e trenord.it e sull’App Trenord.

Nel complesso il numero di corse giornaliere tra l’aeroporto di Malpensa e la città di Milano salirà a quota 148. Attualmente il servizio del Malpensa Express è utilizzato ogni giorno da 11.700 passeggeri, un dato in crescita del 10% rispetto al 2019. Nei primi mesi del 2013 la percentuale di passeggeri dell’aeroporto che ha scelto il treno per raggiungere o lasciare lo scalo è stata del 18,5% e anche in questo caso si tratta di un dato superiore al periodo pre-Covid, quando si attestava sul 13,3%. Secondo Trenord il 91% delle corse è arrivato puntuale a destinazione.

Trenord inoltre inaugura un punto vendita Malpensa Express situato nell’Air Side dello stabile che si trova nell’area “ritiro bagagli”: i passeggeri appena sbarcati potranno acquistare in quel punto i biglietti ferroviari necessari ma anche ricevere informazioni per i propri spostamenti. Per incentivare il servizio infine, è stato lanciato, sino al 30 giugno, il concorso “Scegli Malpensa Express. Vinci New York!”. Acquistando un biglietto online riceverà via mail un codice personale che andrà inserito su QUESTO sito. In palio premi ispirati al tema del viaggio ma anche un superpremio finale che consiste in un viaggio per due persone nella Grande Mela della durata di cinque giorni.