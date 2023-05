In arrivo una perturbazione atlantica: la settimana si apre all’insegna del tempo instabile

Sole e alte temperature hanno le ore contate. Secondo le previsioni del Centro geofisico Prealpino, l’anticiclone che risale dal Mediterraneo occidentale portando aria mite verso le Alpi si indebolisce e lascia spazio all’arrivo di una perturbazione atlantica che transiterà tra domenica e lunedì sul Nord Italia provocando tempo instabile e possibilità di piogge o temporali.

Le previsioni per domani, domenica 7 maggio, parlano di tempo ancora in parte soleggiato in pianura ma nuvoloso tra le Alpi e la fascia pedemontana con rovesci e temporali più frequenti nel pomeriggio e localmente in estensione anche alla pianura. Calo di qualche grado nelle temperature massime. Neve oltre 2500 m.

Nella notte tra domenica e lunedì e al mattino molto nuvoloso con alcune piogge o temporali. Nel pomeriggio variabile con qualche schiarita a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, dove però permane la possibilità di isolati rovesci.

Da martedì probabile nuovo peggioramento dal pomeriggio e nella notte. Mercoledì 10 maggio ancora qualche pioggia e clima più fresco.