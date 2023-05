In biblioteca a Varese si presenta “La tela di Cloto”, il primo romanzo di Monica Vanni

Giovedì 18 maggio 2023 alle 18 presso la Biblioteca Civica di Varese in Via Sacco 9, Monica Vanni presenta il suo libro “La tela di Cloto” (Golem Edizioni): dialogherà con lei Ileana Maccari, docente di psicologia e counsellor.

Monica Vanni, nata a Varese il 24 aprile 1972, vive ad Arcisate. Dopo il liceo si è iscritta prima a filosofia e poi a biologia: ed è grazie a questo cambiamento di rotta che oggi sente di possedere due anime, quella della citologa e quella della scrittrice.

Oggi Monica insegna in un liceo scientifico a Varese, lavora come citologa in un laboratorio e presenta il suo libro “La Tela di Cloto” che è la sua prima prova letteraria, pubblicata da Golem nel febbraio 2023.

Il giorno dell’esordio il romanzo era già in ristampa: racconta la storia di Emma, che lavora come citologa nell’ospedale di Siena e vive due vite, quella di oggi e quella di ieri, tra le quali non è mai riuscita a stabilire un ponte. L’incontro con Dennis spezzerà il suo equilibrio precario, riportandola nel punto in cui tutto si è fermato. Così inizia il racconto del suo passato, e si apre una storia nella storia, su cui scivoleranno i segreti di entrambi. Cloto è la parca tessitrice della vita, ed è il soprannome che lui ha trovato per lei, senza sapere che la tela di Emma alla fine intrappolerà entrambi costringendoli a scegliere.

«Un racconto forte, dove la cruda realtà si scontra coi sogni, un romanzo in cui il tema della giustizia regna sovrano – spiega la presentazione del Volume- –La storia di Emma è la storia della liberazione di un’anima da sé stessa. Il racconto dell’incredibile occasione che può diventare una caduta . È la storia di ognuno di noi, anime fragili ma potenti creature mitologiche, libere di decidere cosa diventare, libere di scegliere se essere i nani delle proprie paure o i giganti dei propri sogni».