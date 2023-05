In Leonardo l’innovazione passa anche dalla creatività dei dipendenti

Il 12 maggio nello stabilimento elicotteristico di Leonardo a Vergiate si è tenuta la cerimonia di selezione dei progetti finalisti che concorreranno, in rappresentanza della divisione elicotteri dell’azienda dell’aerospazio, difesa e sicurezza, al Premio Innovazione di Leonardo.

La tradizionale iniziativa internazionale è aperta a tutti i dipendenti di Leonardo che possono proporre idee e progetti innovativi per migliorare i prodotti, processi, sistemi e servizi aziendali. Sono sette i progetti, scelti tra i complessivi 35 presentati da oltre cento partecipanti della divisione elicotteri da varie geografie e appartenenti alle categorie Innovazione Tecnologica, Innovazione di Prodotto, Idea e Miglior Brevetto, che potranno concorrere alla fase finale del Premio Innovazione di Leonardo.

Le proposte selezionate per la finale si concentrano principalmente sulle aree della navigazione, dei processi industriali e della propulsione, fortemente incentrate in particolare sui temi della sicurezza e della sostenibilità. Il Premio, arrivato alla sua diciasettesima edizione, promuove un processo di innovazione incentrato sulle persone, nel quale ognuno, indipendentemente dalle gerarchie e dal ruolo ricoperto, può e deve contribuire in modo originale e decisivo.