In Liuc un convegno sull’organizzazione delle società sportive

L’industria sportiva, ultimamente messa in crisi dalla pandemia da COVID-19 e dalla crisi energetica ancora in corso, ha subìto forti limitazioni riguardanti il numero di spettatori negli stadi, con significative ripercussioni negative sui bilanci delle società sportive e sull’esecuzione degli eventi, in cui la performance fisica e l’incontro dei supporter rappresentano elemento imprescindibile per un’esperienza sportiva di successo. Dal calcio, alla pallacanestro, al rugby, l’industria sportiva si è fortemente evoluta, coinvolgendo molti settori dell’economia e contribuendo a sviluppare la socialità e la crescita economica del nostro Paese.

Se ne parla alla Liuc di Castellanza venerdì 9 giugno a partire dalle ore 10.00, nel corso di un convegno, in presenza e a distanza, dal titolo “Le Organizzazioni Sportive nel 2023: dal Bilancio d’Esercizio al Piano di Sostenibilità”. Un appuntamento che, tra l’altro, si colloca in prossimità con l’apertura della finestra del mercato estivo riferita alla stagione 2023/24.

L’obiettivo è fornire una panoramica dei trend emergenti nel settore sportivo, evidenziandone le ricadute da un punto di vista gestionale, contabile, regolamentare e fiscale, nonché le interconnessioni dello stesso con le dinamiche “ESG – Environmental, Social and Governance” e l’ampio mondo della sostenibilità. Con riguardo proprio alle tematiche ESG, le società sportive potrebbero mirare a un maggiore coinvolgimento nella governance (“G”) delle competizioni a cui partecipano, al fine di supervisionare al meglio l’esperienza dei fan, l’impatto ambientale del business (“E”), la sostenibilità finanziaria e la gestione dei diritti dei media. Non si può, comunque, prescindere dai risultati sportivi, da cui deriva l’apprezzamento del mercato con riguardo a questo settore, nonché dall’attenzione che necessariamente deve essere riposta anche alla dinamica sociale (“S”) che emerge chiaramente nel comparto sportivo, dove socialità, diversità e inclusione restano tematiche discusse e in definizione.

«È fondamentale comprendere i principali driver di valore dell’industria sportiva, il quadro regolamentare, peraltro estremamente variegato, all’interno del quale le società e le organizzazioni sportive devono muoversi, insieme alle principali problematiche economico-manageriali, civilistiche, contabili e fiscali che le caratterizzano, per facilitare l’elaborazione di nuovi modelli sostenibili di gestione e prendere decisioni di natura economica opportune, che siano in grado di coinvolgere tutti gli stakeholders, potenzialmente anche ispirati alle innovazioni in corso nel Terzo Settore», spiega Patrizia Tettamanzi, Professore Ordinario di Economia Aziendale e Sustainability Management in LIUC – Università Cattaneo, promotrice dell’iniziativa. «E’ proprio sulla base di questi temi, oggetto di dibattito, che nasce l’idea del presente convegno, rivolto ad analizzarli da un punto di vista sia scientifico-accademico, sia pratico».

Modererà i lavori, insieme a Patrizia Tettamanzi, Francesco Carione, Direttore Generale della Gazzetta dello Sport che aggiunge: «Allo stato attuale, lo sport è un linguaggio universale che accomuna popoli, culture e generi: i suoi valori, come anche affermato dall’Unesco, sono improntati sui concetti di rispetto, comprensione, integrazione e dialogo, contribuendo allo sviluppo e alla realizzazione degli individui in quanto appartenenti ad una comunità. In breve, lo sport rappresenta una leva strategica per l’azione e la riflessione per trasformare le nostre società e, opportunamente, orientarle sempre più alla sostenibilità».

L’iniziativa è realizzata con l’obiettivo di creare un tavolo di lavoro al quale accademici in ambito economico e sportivo si confrontano, alimentando una dialettica via via di taglio sempre più pratico, con operatori dell’industria sportiva (dal calcio, alla pallacanestro, al rugby), professionisti e figure di riferimento del settore professionistico e dilettantistico.

