In moto con eleganza: il DGR si presenta in diretta su VareseNews

Domenica 21 maggio, con partenza dal lungolago di Laveno e arrivo su quello di Caldé, si terrà il “capitolo” varesino del DGR, il Distinguished Gentleman’s Ride, la manifestazione benefica organizzata in tutto il mondo nella stessa data per raccogliere fondi a favore della salute maschile.

Un appuntamento che già da alcune edizioni fa tappa anche nella nostra provincia (inizialmente in collaborazione con Lugano, poi in autonomia), dove il raduno è uno dei più partecipati a livello nazionale. Ad oggi – lunedì 8 – sono 335 i partecipanti registrati per oltre 6mila euro raccolti e destinati alla beneficenza.

Una prima presentazione pubblica del DGR Varese si è tenuta venerdì scorso alle Officine dell’Acqua di Laveno Mombello; ora però è la volta di ospitare la manifestazione all’interno della redazione di VareseNews. Martedì 9 maggio dalle ore 15, il nostro Damiano Franzetti intervisterà i responsabili del grande raduno del Lago Maggiore.

Gianmario Volpi e Massimo Magnoni interverranno in diretta video per raccontare l’itinerario, spiegare quali sono le caratteristiche che i partecipanti dovranno rispettare (eleganza classica, moto storiche o di determinate tipologie…), ricordare le finalità benefiche del DGR. E offrire qualche chicca che troveranno i motociclisti alla partenza, all’arrivo e sul percorso.