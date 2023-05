In partenza un convoglio della Federazione Ambulanze Veterinarie: due punti di raccolta per cibo e altri beni

Cresce la solidarietà verso le popolazioni colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Anche il gruppo di Varese di Federazione Ambulanze Veterinarie Italia mercoledì mattina si unirà al convoglio di aiuto verso i luoghi colpiti. La federazione mobiliterà un convoglio di otto ambulanze, tre rimorchi per grandi animali, un escavatore e attrezzature varie. Chi volesse contribuire con la donazione di alimenti per animali, stivali, pale, tira acqua può contattare Alda al numero 3397279608 oppure portandoli all’ambulatorio Veterinario di Arcisate (Dorr.ssa Nora Paltenghi, via dei Bersaglieri 3 Arcisate) oppure presso la Clinica Veterinaria Città di Varese (Dott.ssa Lara Prandoni, Viale Belforte 7, Varese).

Tutto il materiale deve pervenire entro il 23/5.