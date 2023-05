In Provincia di Varese una cabina di regia per gli interventi del Pnrr

A Villa Recalcati è stato siglato tra Provincia di Varese e le Organizzazioni sindacali il Protocollo d’Intesa per l’attuazione e il monitoraggio degli interventi Pnrr. Provincia e le parti sindacali, con la sottoscrizione del Protocollo che avrà durata fino al 31 dicembre 2026, hanno posto le basi per la collaborazione attraverso la “cabina di regia” dedicata all’attuazione dei progetti Pnrr sul territorio provinciale sviluppati dalla Provincia di Varese e dalle autonomie locali coinvolte e che avrà poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi correlati al Pnrr.

In particolare avrà i compiti di elaborazione di indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi del Pnrr, anche con riferimento ai rapporti tra i diversi livelli territoriali, ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento ai temi della sicurezza ed esame delle tematiche e degli specifici profili di criticità con riferimento alle questioni di competenza locale; inoltre il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e coordinamento tra i diversi livelli di governo.

Il Protocollo d’Intesa ribadisce il rapporto di collaborazione consolidato tra istituzioni e organizzazioni sociali e intende rilanciare e rafforzare un sistema territoriale articolato che sappia valorizzare le eccellenze del territorio dentro la visione strategica del DUP, il Documento Unico di programmazione. Le parti firmatarie del protocollo si impegnano a conseguire le priorità trasversali del PNRR con particolare attenzione a giovani e donne, alle politiche urbane, alla transizione digitale ed ecologica, alla legalità e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, all’inclusione sociale.

La “cabina di regia” alla quale parteciperanno attivamente le organizzazioni sindacali, comincerà a riunirsi a breve per esaminare i primi interventi Pnrr e per programmare le modalità organizzative. Ha aperto l’evento Marco Magrini, Presidente della Provincia sottolineando la volontà dell’amministrazione provinciale di collaborare con la massima trasparenza nell’agire amministrativo con tutti, sigle sindacali comprese. «Provincia ha coinvolto le organizzazioni sindacali negli incontri con i Sindaci di recente – dichiara il Presidente – e la collaborazione continuerà anche in diversi ambiti, tenendo conto delle loro richieste e delle esigenze di ognuno».

Valentina Verga, Consigliera delegata, ricorda che: «La sottoscrizione di questo protocollo costituisce un ulteriore importante momento di condivisione con le parti sociali dopo la firma del protocollo per la parità di genere nei luoghi di lavoro. L’utilizzo dei fondi PNRR da parte di Provincia è improntato alla trasparenza e all’efficienza e la collaborazione nel monitoraggio da parte delle sigle sindacali rappresenta un’opportunità che valorizzeremo».

«La firma del protocollo che riguarda la cabina di regia in Provincia è un ottimo risultato, da tempo in preparazione. È assolutamente importante che la cabina di regia abbia conoscenza, competenza e capacità di analisi rispetto a quelli che sono e saranno i progetti Pnrr che arriveranno a Provincia. È importante tenere sott’occhio i possibili risvolti sul territorio, come la legalità e l’occupazione di giovani e donne, fare attenzione a ciò che potrebbe verificarsi nella catena dei subappalti, rispettare i contratti nazionali e le norme di sicurezza sul lavoro. Questi saranno i criteri sui quali ci confronteremo in ogni cabina di regia. CGIL, Cisl e Uil parteciperanno alla cabina di regia con uno spirito di assoluta collaborazione, affinché questo straordinario appuntamento con il Pnrr possa essere utile al territorio, alle lavoratrici, ai lavoratori e a tutti i cittadini» dichiarano congiuntamente Stefania Filetti, Segretario generale di CGIL, Daniele Magon, Segretario generale della Cisl dei Laghi; e Antonio Massafra, Segretario generale di Uil Varese.