In volo con l’Aeronautica Militare sulla Provincia di Varese

Alzando gli occhi al cielo in questi giorni si può notare un piccolo stormo di quattro aerei militari. Velivoli impegnati in acrobazie sopra i boschi di Tradate, nell’avvicinamento a Varese e al suo lago, nel virare sopra Malnate e poi atterrare a Venegono. Non si tratta però di esercitazioni o collaudi, bensì del momento più atteso del corso di cultura aeronautica al quale stanno prendendo parte circa 180 studenti delle scuole superiori di Varese.

«Abbiamo organizzato questo corso a Varese in occasione del nostro centenario di fondazione perchè questa è la culla dell’aeronautica del nostro Paese -spiega il Generale Silvano Frigerio-. A questi giovani vogliamo offrire tramite questo corso gli elementi essenziali dell’aviazione che è un qualcosa di recentissimo nella storia dell’umanità ma della quale ormai non si può più fare a meno».

Un corso intenso che ha visto la scorsa settimana i giovani studenti seguire un ciclo di lezioni teoriche sui principi dell’aerodinamica, sugli strumenti di bordo e la sicurezza del volo con accenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo. Venerdì 12 maggio, i ragazzi hanno effettuato una verifica sulle conoscenze acquisite durante le lezioni, che ha contribuito alla stesura di una graduatoria. A partire da oggi tutti gli studenti vivranno l’esperienza del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208. Ad accompagnarli, all’Aeroclub di Varese, saranno i piloti istruttori di volo del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma) che consentiranno ai più meritevoli di sedere al posto di pilotaggio per provare in prima persona l’esperienza del volo.

«Il volo da sempre è un sogno dell’umanità ma oggi è molto di più del pilotaggio in senso stretto -spiega il Colonnello Michele Cesario- e quindi vogliamo risvegliare nei giovani quelle emozioni che potranno portarli ad essere anche i Luca Parmitano del futuro». Sedersi a bordo di un aereo militare e volare sicuramente è un primo passo ma per i più meritevoli ci sarà un passaggio ulteriore: «duranti i voli i giovani copiloti saranno valutati e i primi due classificati potranno venire a Guidonia per uno stage formativo con i vincitori di 4 città da tutta Italia per una settimana».

Un’opportunità davvero rara che è stata presentata nella sede di Leonardo alla presenza -tra gli altri- del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Varese Davide Galimberti: «dare la possibilità di fruire dell’esperienze di piloti esperti è un’occasione unica che rientra in un ottimo percorso di orientamento -ha detto il Primo Cittadino. Anche se non tutti da grandi faranno i piloti, ad esempio, qualcuno potrebbe venire qui a Leonardo a lavorare o in altre aziende dell’aeronautica».

Emozioni di un volo molto speciale che potete sperimentare nel video in apertura di questo articolo.