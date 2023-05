Inaugurati a Vedano Olona il Parco della Quercia rossa e un nuovo tratto di ciclabile

Aria di festa oggi nella zona dell’ex Fapi, in via Adua, dove nel pomeriggio è stato inaugurato il nuovo Parco della Quercia Rossa, nato da un progetto di rigenerazione urbana avviato nel novembre 2020.

Galleria fotografica Inaugurato a Vedano Olona il nuovo Parco della Quercia rossa 4 di 9

Il sindaco Cristiano Citterio e gli amministratori cittadini, insieme a tanti vedanesi e a una moltitudine di bambini hanno tagliato il nastro del nuovo parco pubblico che è stato dotato di panchine, fontanelle per l’acqua e giochi per i bambini.

Aperto anche il nuovo tratto di ciclopedonale, intitolato ad Alda Merini. La pista prossimamente collegherà Vedano Olona a Malnate.

Il nuovo parco è nato dal progetto denominato Ambito di rigenerazione ARU7 che ha interessatpo l’ex Fapi di via Adua, un’azienda che produceva materiale elettrico e che dalla fine degli anni ’90 era chiusa e abbandonata. Un accordo a tre fra Amministrazione comunale, proprietari dell’area e un investitore privato che ha proposto la formula Homepooling, è stato possibile cambiare completamente l’aspetto di questa zona del paese: al posto dell’area industriale dismessa ci sono oggi 22 moderni appartamenti, un’area verde aperta al pubblico e un nuovo tratto del progetto di percorsi per la mobilità dolce che si sta sviluppando in paese.