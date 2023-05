Inaugurato alla biblioteca di Busto Arsizio il giardino don Giussani

«Inauguriamo il giardino dedicato a Don Giussani nello spazio per la cultura per eccellenza, la nostra biblioteca». Così il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli ha inaugurato l’area sul retro della sala Monaco della biblioteca di Busto Arsizio, dedicata al grande prete educatore, nell’ambito del percorso Pietre Vive. L’intitolazione era stata proposta dal gruppo di minoranza in consiglio comunale Popolo Riforme e Libertà e accolto dalla maggioranza.

Il religioso è stato ricordato con le parole di Papa Francesco: «Don Giussani è stato padre e maestro, servitore di tutte le inquietudini e le situazioni umane che andava incontrando nella sua passione educativa, come disse alle sue esequie l’allora cardinale Ratzinger: sempre don Giussani ha tenuto sempre il suo sguardo della sua vita e del suo cuore verso Cristo. Ha capito che il cristianesimo non è un pacchetto di dogmi ma un incontro, una storia d’amore, è un avvenimento».

Alla cerimonia erano presenti anche Monsignor Severino Pagani, il Prefetto Salvatore Pasquariello e moltissimi esponenti di Comunione e Liberazione, dei quali don Gius è il padre spirituale, fondatore di un movimento che ancora oggi attrae moltissimi cattolici di ogni età.