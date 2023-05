Inaugurato un nuovo defibrillatore a Rescaldina, è il 17° accessibile 24 ore su 24

Taglio del nastro a Rescaldina per il defibrillatore donato dall’impresa edile Tortorelli. Il nuovo DAE, ad accesso pubblico 24 ore su 24, è stato posizionato in via Tintoretto ed è stato inaugurato sabato 29 aprile con una breve cerimonia alla quale hanno partecipato, insieme all’associazione Sessantamilavitedasalvare Alto Milanese, anche il sindaco Gilles Ielo e il presidente della Pro Loco Angelo Seveso.

Il nuovo apparecchio salvavita è il 25° installato in paese, nonché il 17° accessibile tutti i giorni 24 ore su 24. L’inaugurazione è arrivata poche settimane dopo che il paese ha dato il benvenuto al DAE donato dai coscritti della classe ’62 per festeggiare i loro 60 anni. Proprio a Rescaldina, peraltro, nei mesi scorsi un defibrillatore semiautomatico si era rivelato fondamentale per salvare la vita ad un 76 enne colpito da arresto cardiaco in auditorium. Come del resto era già avvenuto pochi giorni prima anche nella Chiesa del SS. Redentore di Legnano, quando una donna di 56 anni era stata soccorsa con l’apparecchio installato nel vicino oratorio della parrocchia.

A Rescaldina, intanto, continua anche la formazione per l’utilizzo del defibrillatore: subito dopo Pasqua, infatti, in auditorium si è tenuta una serata informativa organizzata da Pro Loco, Sessantamilavitedasalvare, Comune e classe 1962, alla quale seguirà a metà maggio un’esercitazione pratica per chi ha partecipato all’incontro.