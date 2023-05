Inaugurazione della nuova pista da Skiroll al campus di Bizzozero: due anelli per lo sci nordico

Venerdì 12 maggio, alle ore 11, è in programma l’inaugurazione della pista da skiroll, realizzata accanto al PalaInsubria, in via Monte Generoso 59 a Varese.

La pista si compone di un anello lungo 550 metri (largo 4) e di uno da 100 metri (largo 6), caratterizzati da ondulazioni e curve che richiamano le difficoltà generalmente proposte dalle piste innevate dello sci nordico. Il progetto è firmato dall’architetto Matteo Zen e i lavori sono stati seguiti dall’ufficio tecnico dell’ateneo.

La pista è sempre aperta con accesso libero nel rispetto del regolamento, con tessera Cus Insubria (gratuita per gli studenti Insubria in regola con gli studi). La pratica dello skiroll è consentito anche tramite le società convenzionate.

IL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PISTA