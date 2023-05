Incidente a Gallarate vicino al ponte della Mornera

Incidente stradale a Gallarate, in via Pier Capponi, all’imbocco del viadotto della Mornera dal lato di Sciarè. È accaduto poco prima delle 14.30, sul posto un’ambulanza dell’Sos Carnago, intervenuta in “codice giallo” (foto d’archivio).

Lo scontro ha coinvolto due auto, sta operando anche la Polizia Locale gallaratese.

Risultano coinvolte tre persone: una ragazza di 20 anni e due donne di 44 e 51 anni. Alcune avrebbero riportato ferite, anche se non sono in gravi condizioni.

Articolo aggiornato alle ore 15.15 di martedì 23 maggio 2023