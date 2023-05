Incidente in centro a Varese, auto contro moto vicino a piazza della Motta

Incidente in centro a Varese nella mattinata di giovedì 4 maggio. Un uomo a bordo di una moto è finito sull’asfalto intorno alle 9.30 all’incrocio di via sant’Antonio, poco prima di Piazza della Motta dopo essersi scontrato con una macchina che stava svoltando.

Sul posto i sanitari sull’ambulanza che hanno soccorso il ferito e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, oltre alle forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico.