Incidente in moto, elisoccorso in azione a Porto Ceresio

Elisoccorso in volo a Porto Ceresio poco dopo le ore 18 di lunedì 8 maggio. L’elicottero dei soccorsi partito da Como è intervenuto congiuntamente al personale della Sos della Valceresio per prestare i soccorsi a un uomo di 44 anni, rimasto ferito dopo un incidente con la moto. (Foto di repertorio)

Ancora da verificare le cause dello scontro, il motociclista è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese. L’uomo ha riportato ferite serie ma non gravi e non è in pericolo di vita.