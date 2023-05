Incidente nella notte sulla SS 336 in direzione Malpensa: morto un uomo di 61 anni

Incidente mortale nella notte fra il 5 e il 6 maggio sulla SS 336 in direzione Malpensa, fra Mesero e Cuggiono. Intorno alle 2.30 due auto si sono scontrate e nell’impatto è morto un uomo di 61 anni mentre un giovane di 27 anni è rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno inviato un’ambulanza ed un elisoccorso per prestare assistenza alle vittime.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, l’uomo di 61 anni non ha potuto essere salvato ed è deceduto sul posto. L’altro coinvolto, un uomo di 27 anni, è stato trasportato all’ospedale di Legnano, ma non è in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

La SS 336 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare le responsabilità dell’incidente.