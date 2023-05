Incidente stradale a Bizzozero di Varese: un uomo coinvolto in uno scontro tra auto e moto

Questa mattina, domenica 7 maggio intorno alle 11, si è verificato un incidente stradale in Viale Borri a Varese all’altezza di Bizzozero. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto, con una persona ferita, un uomo di 54 anni.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e stabilire le cause del sinistro. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle dinamiche dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

Dopo una prima valutazione più critica la Croce Rossa di Varese ha immediatamente inviato un’ambulanza sul posto, classificando l’intervento come codice verde. Questo indica che le ferite riportate dalla vittima non sono gravi e che non vi è pericolo per la sua vita.

Al momento, l’uomo coinvolto nell’incidente sta ricevendo le cure necessarie e l’ambulanza è ancora in missione. Non sono stati segnalati ulteriori problemi al traffico nella zona, ma si raccomanda comunque prudenza ai guidatori che transitano in prossimità dell’area dell’incidente.