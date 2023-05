Iniziano le qualificazioni del Roland Garros per Mattia Bellucci

Non è stato finora un 2023 da ricordare per Mattia Bellucci, che non ha ancora ritrovato il proprio miglior tennis e non trova continuità di risultati.

Il 21enne di Castellanza cerca allora il colpo sul grande palcoscenico: dopo aver raggiunto il tabellone principale agli Australian Open in gennaio, martedì 23 maggio esordirà al primo turno di qualificazione del Roland Garros, secondo slam della stagione. Avversario sarà però la testa di serie numero 2 del tabellone preliminare dell’Open di Francia, il tedesco Yannick Hanfmann, in gran forma dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Internazionali d’Italia che si sono appena conclusi a Roma.

Appuntamento alle ore 10.00 sul campo 8 del complesso parigino.