Inseguimento sui tornanti fra Lavena e Cadegliano, fermato uno straniero con auto sospetta

Sparato in contromano con una manovra pericolosa non appena si accorge del posto di controllo: gli agenti della polizia locale di Lavena Ponte Tresa lo vedono e scatta l’inseguimento che ha esito scontato per l’uomo al volante, uno straniero, sul quale sono in corso accertamenti.

È successo sabato mattina circa verso 11.30 quando un veicolo è fuggito – andando contromano con manovra azzardata – da posto di controllo della Polizia Locale posizionato al confine con Marchirolo. La pattuglia della Locale, visto il comportamento dell’automobilista, ha acceso sirena e lampeggianti e si è lanciata all’inseguimento lungo i tornanti della Statale 233 fino a Cadegliano Viconago, dove riusciva a raggiungere e bloccare il fuggitivo.

Si tratta di uno straniero con precedenti privo di documenti (tra cui la patente). Sono in corso accertamenti e la posizione dell’uomo è al vaglio: oltre alle sanzioni, sono in corso ulteriori indagini per accertarsi che durante l’inseguimento il conducente non si sia “alleggerito” di eventuali oggetti illeciti.