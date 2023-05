Insieme dalla parte della natura: nelle Valli del Verbano nasce l’Accordo per lavorare a un turismo più verde

Grazie alla partecipazione di operatori turistici e pubbliche amministrazioni nasce il nuovo Accordo volontario per un turismo sostenibile nelle Valli del Verbano.

L’Accordo è promosso dalla Comunità montana Valli del Verbano con il sostegno del Touring Club e della Lipu, e verrà presentato mercoledì 10 maggio alle 20.30, presso l’ex Colonia Elioterapica di Via Bodmer a Germignaga. Si tratta di una soluzione innovativa, frutto del progetto Andar per Valli, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

«Nel 2022, con uno specifico ciclo di incontri – spiegano Touring Club e Lipu – abbiamo formato gli operatori dando loro una panoramica delle tendenze più attuali nel mondo del turismo e della preziosa biodiversità dell’Alto Verbano. Poi, l’avvio del vero e proprio processo di progettazione partecipata: con l’aiuto di un facilitatore, tanti soggetti diversi attivi sul territorio hanno sviluppato proposte e percorsi, tra birdwatching, prodotti gastronomici locali, sentieri immersi tra i boschi, gite in bicicletta».

«Ad unire i partecipanti – aggiunge l’assessore all’Ambiente e al Turismo della Comunità montana Valli del Verbano Gianpietro Ballardin – la volontà di promuovere lo sviluppo turistico dell’Alto Verbano senza compromettere il patrimonio naturale di vallate e montagne, caratterizzate da vaste aree non antropizzate, zone protette di interesse europeo, specie a rischio». Nasce così l’Accordo con cui la Comunità montana intende promuovere un turismo a basso impatto, che possa crescere in collaborazione con le associazioni di categoria, i commercianti, gli imprenditori, il terzo settore, le amministrazioni, i cittadini.

I firmatari si impegneranno a fare rete e ad immaginare proposte turistiche concrete in grado di incentivare la mobilità sostenibile, sviluppare ricettività a basso impatto, diffondereinformazioni per un rispettoso svolgimento delle attività sportive outdoor. L’Accordo sarà uno strumento flessibile, utile a coordinare le attività dei diversi soggetti seguendo valori condivisi. Il 10 maggio l’Accordo verrà presentato per raccogliere proposte e osservazioni; la sottoscrizione formale avverrà invece a fine giugno, durante l’evento di chiusura del progetto Andar per Valli.

Dove e quando

La presentazione dell’Accordo si terrà:

mercoledì 10 maggio | h. 20.30 | Ex Colonia Elioterapica, Via Bodmer, Germignaga (Va)

Per partecipare, iscriversi a link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-accordo-per-il-turismo-sostenibile-nelle-valli-del-verbano-621585247207

I protagonisti

La Lipu – www.lipu.it

La Lipu è una Odv (Organizzazione di Volontariato) ambientalista di livello nazionale, partner italiano di BirdLife International. La missione della Lipu è la protezione degli habitat e degli uccelli selvatici, la conservazione della biodiversità e la promozione della cultura ecologica.

Il Touring Club Italiano – www.touringclub.it

Il Touring Club Italiano è un’associazione privata senza scopo di lucro che si prende cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Tci è impegnato nel produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio culturale e le eccellenze produttive dei territori promuovendo un turismo etico, responsabile e sostenibile.

La Comunità montana Valli del Verbano – www.vallidelverbano.va.it

La Comunità montana Valli del Verbano comprende 32 comuni in Provincia di Varese e circa 80.000 abitanti. Il suo territorio si snoda tra l’Alto Varesotto e le sponde del Lago Maggiore e comprende aree di elevata importanza naturalistica.

La Fondazione Cariplo – www.fondazionecariplo.it

Il progetto è realizzato con Fondazione Cariplo, impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’ arte e cultura, dell’ ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee.