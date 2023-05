Interventi sociali, 400 mila euro dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto

È stato pubblicato un nuovo bando da parte di Fondazione Comunitaria del Varesotto: si tratta del bando “Interventi sociali” che mette a disposizione 400mila euro per progetti di utilità sociale presentati da enti del territorio. Il testo del bando è reperibile sul sito di Fondazione Comunitaria del Varesotto

Il bando Interventi Sociali si inserisce in uno degli ambiti di azione e di sostegno da parte di Fondazione Comunitaria del Varesotto e permette ogni anno di sostenere diverse progettualità su tutto il territorio provinciale. Lo scorso anno i progetti finanziati sono stati 60 e hanno riguardato interventi di vario tipo in ambito sociale spaziando dal contrasto alle povertà agli interventi mirati all’inclusione, per fare solo alcuni esempi.

Anche quest’anno sono due le linee progettuali previste dal bando. La prima linea è strettamente legata al Fondo Pro.Va Solidale, per iniziative di contrasto alle multiformi tipologie di povertà (sociale, alimentare, digitale, educativa, etc.…) emerse o aggravatesi; la seconda linea è orientata a sostenere interventi sociali in genere, con attenzione ad esempio ai soggetti vulnerabili e a rischio marginalità, ma anche con servizi e iniziative per gli anziani, con attività che favoriscono lo scambio intergenerazionale o che intervengono sulle politiche attive per i giovani, promuovendo protagonismo e cittadinanza.

«Con questo Bando – dice Maurizio Ampollini, Presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto – abbiamo l’obiettivo di sostenere progetti che mirano a costruire la fiducia, il senso di appartenenza e la solidarietà fra le persone che vivono le comunità e i territori. Ciò può realizzarsi proprio a partire da interventi concreti che saldano i legami e creano occasioni per ripensare i servizi alla persona anche alla luce delle emergenze che abbiamo vissuto in questi ultimi anni».