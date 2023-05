Italiano Gran Turismo, la Nova Race di Jerago in forze a Misano

Ha preso il via oggi – venerdì 5 maggio – il primo weekend di corse del CIGT, il Campionato Italiano Gran Turismo che è la massima espressione nazionale per le vetture sportive derivate da quelle di serie. Anche quest’anno Acisport propone uno sdoppiamento tra gare “Sprint” e gare “Endurance”, formula che nelle ultime edizioni ha avuto buoni riscontri e che permette a scuderie e piloti di scegliere la miglior soluzione per ciascuno.

Tra i team iscritti alla rassegna tricolore, un ruolo importante è ricoperto dalla Nova Race, scuderia basata a Jerago con Orago e condotta dall’imprenditore varesino Luca Magnoni che è anche uno dei piloti schierati in griglia di partenza. Sul circuito di Misano, dove è in calendario il primo round del campionato Sprint (due gare, una al sabato e una alla domenica), Nova Race schiera due vetture di classe GT3 e due di GTCup.

In GT3 la squadra varesotta è presente con le Honda NSX GT3 Evo, vettura portata al successo nel 2022 da Moncini e Guidetti che ottennero il titolo tricolore proprio nello sprint. I due sono ora passati a gareggiare nel GT World Challenge Europe mentre nell’italiano il primo equipaggio (#55) è ora composto dal piemontese Matteo Greco e dallo svizzero Axel Gnos che concorrono per la classifica GT3 Pro-Am oltre che per l’assoluta. La seconda vettura (#77) è invece iscritta al GT3 Am e vede affiancati proprio Luca Magnoni con il giovanissimo alessandrino Andrea Bodellini.

Marchetti e Carboni

Nella categoria GTCup invece, Nova Race è iscritta con due Mercedes AMG GT-C entrambe nella (numerosa) graduatoria dedicata ai gentlemen. La vettura #207 avrà al volante un altro pilota varesino, Alessandro Marchetti, che oltre a essere coinvolto a livello agonistico è anche impegnato a sostenere la campagna per la donazione di midollo osseo con il progetto Race To Donate. Accanto a Marchetti torna, come qualche anno fa, l’esperto Gianluca Carboni. L’altra “freccia d’argento” (le macchine sono nate a Stoccarda ma aggiornate dalla struttura tecnica varesina diretta da Gianluca Curti) sarà contraddistinta dal #228 e affidata ai piloti Fulvio Ferri e Filippo Bencivenni. Entrambi gli equipaggi puntano a fare risultato anche se la prima gara stagionale è sempre un’incognita anche per via dei test ridotti.

Il programma sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli prevede, dopo le libere del venerdì e le qualifiche al mattino del 6 maggio, la prima corsa al sabato pomeriggio (alle ore 15,30 la GT3, alle ore 18.35 la GTCup). Gara 2 si svolgerà domenica a partire dalle ore 13.40 (GT3) e 15.00 (GTCup). Entrambe le corse si svolgeranno sulla distanza di gara di 50’ più un giro di pista.