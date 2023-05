JazzMi 2023: tutto pronto per l’ottava edizione

L’ottava edizione di JAZZMI riporta Milano al centro del jazz. Dal 12 ottobre al 5 novembre tre settimane di concerti nei teatri, nei club e negli spazi alternativi di Milano. E poi film, libri, mostre, eventi speciali, incontri con gli artisti, itinerari musicali, laboratori. L’intera città che vibra di jazz, una musica universale ricca di storia e con radici ben piantate nel futuro.

Tra i primi festival in Italia per affluenza e diffusione e sull’onda del successo delle edizioni precedenti, JAZZMI 2023 si prepara a venticinque giorni di programmazione con oltre cento concerti previsti. Un’edizione ancora più ampia e variegata con l’ambizione di tracciare la mappa di una musica senza confini e raccontare il nostro tempo attraverso le molte forme che il jazz assume in ogni parte del mondo. Un festival che vuole essere anche un’occasione di incontro e di armonia tra le culture.

In attesa del festival JAZZMI vi aspetta per due appuntamenti speciali: il primo questo venerdì 12 maggio a BASE MILANO con Joe Claussel e uno speciale secret live guest, e il 20 luglio con Makaya McCraven in Triennale.

JAZZMI dal 2015 è prodotto da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano e con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini. Main partner Volvo e Intesa Sanpaolo.

CALENDARIO AGGIORNATO JAZZMI 2023

Giovedì 20 luglio | JAZZMI PREVIEW

ore 21.00 | Triennale Milano, Giardino

MAKAYA McCRAVEN

Biglietti: 23 euro + diritti di prevendita Concerto in collaborazione con NAO UAO

Venerdì 13 ottobre

ore 20.00 | Teatro Dal Verme

IBRAHIM MAALOUF “FEW MELODIES”

Biglietti: da 25 a 45 euro + diritti di prevendita

Venerdì 13 ottobre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

BINKER GOLDING

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita *biglietti presto disponibili

Venerdì 13 ottobre

ore 23.00 | Triennale Milano Teatro

BEN LAMAR GAY ENSEMBLE

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita

Sabato 14 ottobre

ore 23.00 | Triennale Milano Teatro

CHRISTIAN MCBRIDE’S NEW JAWN WITH MARCUS STRICKLAND, JOSH EVANS AND NASHEET WAITS

Biglietti: da 27 a 32 euro + diritti di prevendita

Sabato 14 ottobre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

LUCAS SANTTANA & THE SOLAR BAND

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita

Sabato 14 ottobre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

OSCAR JEROME

Biglietti: 23 euro + diritti di prevendita

Domenica 15 ottobre

ore 19.00 | Triennale Milano Teatro

AHSLEY HENRY

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita

Domenica 15 ottobre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

MANSUR BROWN

Biglietti: da 20 a 23 euro + diritti di prevendita

Martedì 17 ottobre CAMBIO DATA

ore 21.00 | Teatro degli Arcimboldi

GILBERTO GIL “AQUELE ABRAÇO”

Ticket*: da 35 euro a 70 euro + diritti di prevendita

Mercoledì 18 ottobre

ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

BEBEL GILBERTO

Ticket*: prevendita 35/25 euro, alla porta 40/30 euro

Mercoledì 18 ottobre

ore 21.00 | Alcatraz Milano

GOGO PENGUIN

Ticket*: 22 euro + diritti di prevendita

Giovedì 19 ottobre

ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

BEBEL GILBERTO

Ticket*: prevendita 35/25 euro, alla porta 40/30 euro

Giovedì 19 ottobre

ore 21.00 | Teatro Dal Verme

PAOLO FRESU & OMAR SOSA “FOOD”

Biglietti: da 25 a 45 euro + diritti di prevendita

Venerdì 20 ottobre

ore 22.00 | BIKO Milano

LEHMANNS BROTHERS

Biglietti: 20 euro + diritti di prevendita **L’ingresso sarà consentito solamente con tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla anche in loco

Venerdì 20 ottobre

ore 21.00 | Circolo Magnolia

TOM SKINNER

Biglietti: 20 euro + diritti di prevendita

Sabato 21 ottobre

ore 21.00 | Conservatorio, Sala Puccini

FABRIZIO BOSSO QUARTET “WE WONDER”

Biglietti: 35 euro + diritti di prevendita

Sabato 21 ottobre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

SHABAKA HUTCHINGS / MAJID BEKKAS / HAMID DRAKE

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Sabato 21 ottobre

ore 22.00 | BIKO Milano

DOOMCANNON

Biglietti: tbd+ diritti di prevendita

**L’ingresso sarà consentito solamente con tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla anche in loco

Domenica 22 ottobre

ore 21.00 | Arci Biko

IMMANUEL WILKINS QUARTET

Biglietti: 15 euro + diritti di prevendita **L’ingresso sarà consentito solamente con tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla anche in loco

Domenica 22 ottobre

ore 21.00 | Magazzini Generali

JAGA JAZZIST

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Mercoledì 25 ottobre

ore 21.00 | Fabrique Milano

CORY HENRY

Biglietti: 43 euro

Giovedì 26 ottobre

ore 21.00 | Alcatraz Milano

MARCUS MILLER

Biglietti: 30 euro + diritti di prevendita

Venerdì 27 ottobre

ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

MIKE STERN BAND FT. DENNIS CHAMBERS, LENI STERN, LINCOLN GOINES & BOB FRANCESCHINI

Ticket*: prevendita 40/30 euro, alla porta 45/35 euro

Venerdì 27 ottobre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

LAKECIA BENJAMIN “PHOENIX”

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Sabato 28 ottobre

ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

MIKE STERN BAND FT. DENNIS CHAMBERS, LENI STERN, LINCOLN GOINES & BOB FRANCESCHINI

Ticket*: prevendita 40/30 euro, alla porta 45/35 euro

Sabato 28 ottobre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

THEE SACRED SOULS

Biglietti: 25 euro + diritti di prevendita

Domenica 05 novembre

ore 21.00 | Conservatorio di Milano

HIROMI – “HIROMI’S SONICWONDER”

Biglietti: da 30 euro a 45 euro + diritti di prevendita

JAZZMI OFF

Sabato 18 novembre

ore 21.00 | La Bolla – Bollate (MI)

SAMARA JOY

Biglietti: 30 euro + diritti di prevendita Concerto in collaborazione con il Comune di Bollate e LaBolla Teatro

* Per aggiornamenti e informazioni sui biglietti visita il sito jazzmi.it . page4image29412928