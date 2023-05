Katerina Valkova completa la cabina di regia della Uyba

Continua a prendere forma la e-work Busto Arsizio per la stagione 2023-2024. Dopo l’ingaggio di Jennifer Boldini, il team biancorosso completa il pacchetto delle palleggiatrici portando in Italia la ceca classe 1996 Katerina Valkova.

La regista ha sempre giocato in squadre della Repubblica Ceca e Germania e nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Munster, arrivando a meritarsi la convocazione con la propria nazionale.

«Sono onorata della chiamata da parte della UYBA e di un coach come Velasco – le prime parole di Katerina Valkova -, non vedo l’ora di arrivare a Busto Arsizio e migliorarmi tanto con lui e il suo staff: è veramente qualcosa di incredibile per me. L’esperienza in Bundesliga mi ha aiutata a crescere, perché il livello medio del campionato è sicuramente più alto di quello in Repubblica Ceca; soprattutto nell’ultima stagione tanti team hanno presentato una pallavolo di altissima qualità. Sicuramente in Italia sarà ancora più difficile perché è uno dei migliori campionati al mondo a mio parere. Sono davvero impaziente di vedere sul campo tante campionesse e confrontarmi con loro. Ora sono impegnata con la mia nazionale: a brevissimo partirà la Golden League e poi prepareremo gli Europei che saranno una grandissima vetrina per noi, così come le qualificazioni olimpiche in Cina a settembre. Poi penserò solo alla UYBA, alla quale voglio portare le mie qualità: credo di essere una giocatrice che sa fare gruppo e cerca di creare le migliori connessioni tra le compagne, è fondamentale per una palleggiatrice. Mi piace combattere su ogni palla, lavorare sodo e migliorarmi sempre per essere performante anche al servizio, a muro ed in difesa: cercare di essere una giocatrice completa penso che sia una delle mie qualità migliori. Katerina fuori dal campo? Non riesco a stare ferma e a rilassarmi troppo: sono una ragazza aperta e gentile, ho bisogno di curare i rapporti con gli amici, la famiglia e, perchè no, anche praticare altri sport».