La bella addormenta nel “chiosco” in musical per la diagnosi precoce della sordità infantile

Sabato 13 maggio alle ore 21 nella Tensostruttura dei Giardini Estensi un divertente ed ironico musical dal titolo “La bella addormentata nel Chiosco” per raccogliere fondi per dotare l’Ospedale di Varese di un presidio diagnostico innovativo

I Lions di Varese col patrocinio del Comune e l’associazione “Icona” porteranno in scena, sabato 13 maggio alle ore 21 nella Tensostruttura dei Giardini Estensi, un divertente ed ironico musical dal titolo “La bella addormentata nel Chiosco” parodia della celebre favola di Perrault. I 25 attori, coadiuvati da numerosi cantanti e ballerini, che operano tutti a livello amatoriale e volontaristico, conquisteranno e coinvolgeranno gli spettatori con magni,iche musiche e ambientazioni scenografiche e coreografiche.

La Compagnia teatrale “Icona” ha già rappresentato lo spettacolo con 35 repliche in meno di tre anni, riscontrando positivi apprezzamenti da critica e pubblico, con la presenza di oltre 10.000 spettatori e molteplici sold out oltre che decine di migliaia di euro donati in bene,icenza.

Protagonisti del musical saranno, tra l’altro, la per,ida regina di “Alice nel paese delle meraviglie” trasformata in “buona” e maniaca delle pulizie casalinghe, il Gobbo di Notre dame , le fate madrine, magiche e “svampite”, e tanti numerosi personaggi che ricordano ,iabe e personaggi anche contemporanei. Lo spettacolo, adatto a tutti, sarà un’ottima occasione per trascorrere alcune ore in serenità, in un magico mondo fantastico, consapevoli di contribuire al raggiungimento di uno scopo altamente sociale.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto per l’acquisto di uno strumento innovativo per la diagnosi e cura della sordità infantile. Lo strumento permette di utilizzare stimolazioni acustiche raffinate con una sicurezza di registrazione tra le più alte attualmente disponibili. Dotare l’Ospedale di Varese di un presidio diagnostico innovativo all’avanguardia consentirà di elevarlo ai livelli dei più importanti laboratori del mondo.

L’attenzione per i deboli d’udito e, in particolare, la diagnosi precoce della sordità infantile, è elemento che caratterizza l’attività delle istituzioni Lions a livello territoriale. E’ sempre stata una tematica vicina alle tradizioni lionistiche ed ha costituito argomento di studio di numerosi gruppi di lavoro con la partecipazione di medici specialisti. Le iniziative lionistiche sul tema prevedono la collaborazione con scuole ed istituzioni pubbliche per la realizzazione di programmi di sensibilizzazione ed esecuzione di screening uditivi. La sordità è una disabilità superabile.

Info e prevendite presso il negozio “Le Muse” via Albuzzi , 6 (Varese) Tel.335267185