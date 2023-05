La biblioteca civica di Varese arriva in casa con il nuovo sito

Una vetrina ma anche un sito di servizio che ti sa consigliare libri e permettere una facile ricerca, o fornirti on line i servizi di biblioteca ed emeroteca: è tutto questo il nuovo sito della biblioteca civica di Varese, che è stato presentato nella mattina del 18 maggio nella sala Morselli della struttura.

Una novità che punta ad essere di servizio e di informazione per i tanti utenti della biblioteca civica. Da oggi in poi sarà possibile avere una versione digitale dei loro libri o giornali preferiti, ricevere i consigli della settimana, scoprire se sono disponibili – e prenotarli – i libri di interesse in versione cartacea, sapere di più sugli importanti fondi bibliotecari ricevuti in dono dall’amministrazione o scoprire, più semplicemente, i prossimi eventi in programma in biblioteca.

«Con il lockdown si è notato quanto sia importante avere informazioni a distanza, è esploso il fenomeno dello scaricamento dei libri digitali, è partita poi e funziona molto bene la newsletter – Ha commentato l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – a tutto questo mancava solo un sito, che potesse essere a misura di lettori e di utenti della biblioteca. C’è una forte analogia tra l’idea di biblioteca e un sito internet: si naviga liberamente, si fanno scoperte casuali, ci si imbatte in cose che non avremmo immaginato. Abbiamo provato a realizzarlo così, in grado di fornire la stessa esperienza».

Un sito «Che non strizza troppo l’occhio al moderno, perchè dobbiamo garantire che sia un patrimonio di tutti – spiega Martina De Ambroggi di Halley Lombardia, la società che ha curato la rivisitazione del sito della biblioteca, dopo aver curato la rivisitazione del sito istituzionale del comune di Varese – Ora l’utilizzo del primo mese sarà importante: da qui verranno tutte le indicazioni e i miglioramenti per metterlo definitivamente “a regime”». Una tra tutte la azzardiamo noi: in un mondo dove ormai i siti internet vengono consultati per la stragrande maggioranza da smartphone e tablet, il sito potrebbe essere ancora più responsivo di quello che è ora non solo sulle pagine di notizie, ma anche in quelle di ricerca.

La sua realizzazione, costata al comune circa 12mila euro, si fa notare nel senso della fruibilità e dell’efficienza, in particolare da desktop: soprattutto per il fatto che accentra e rende “varesini” una serie di servizi forniti da Regione Lombardia o da MLol-MediaLibrary, il fornitore di ebook ed edicola digitale del Comune di Varese. Il nuovo sito permette infatti con gran facilità – basta solo un click nella stringa di ricerca che è in home – di capire se un libro cartaceo è disponibile alla biblioteca di Varese ed eventualmente prenotarlo; oppure di vedere se esiste la versione online, permettendo di scaricarla sui propri dispositivi Ios, Android o sul web. Ma sul sito è anche più facile avere un quadro dei tanti eventi della biblioteca in ordine cronologico, cosi da poter vedere “cosa succede nei prossimi giorni”.

Non mancano poi le informazioni più istituzionali – dagli orari di apertura alle sedi cittadine, dalla consistenza dei fondi di proprietà del Comune alla modulistica per iscriversi alla biblioteca – e anche notizie curiose e consigli di lettura. «Un sito che non è solo un catalogo friendly, ma anche una vetrina per mostrare tutto ciò che succede in biblioteca» sottolinea la vicedirettrice Elena Emilitri. Che, a vederlo tutto insieme in una sola pagina, sembra davvero parecchio.

Per verificarlo non resta altro che navigare nel nuovo sito, con l’avvertenza che alcune delle cose più divertenti da usare avranno bisogno di una registrazione, quella a MLOL: per iscriversi (Bisogna essere residenti a Varese o in provincia) occorre mandare una mail a biblioteca@comune.varese.it specificando il proprio nome e cognome, codice fiscale e residenza. Si riceveranno così le credenziali per accedere al proprio account. Una volta ricevute le credenziali, si può accedere al proprio account dalla home page di MLOL selezionando come ente “Comune di Varese” Oppure direttamente ai link suggeriti dal sito delle biblioteca.