“La bicicletta e il badile”, la proiezione del film con il Cai Varese

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Varese è lieto di presentare l’evento speciale che si terrà mercoledì 17 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro di Sant’Ambrogio. Si tratta della proiezione del film “La bicicletta e il badile”, un emozionante documentario diretto da Alberto Valtellina e Maurizio Panseri.

Il protagonista di questa affascinante storia è Hermann Buhl, alpinista di fama mondiale, che nel lontano 1952 decise di compiere una salita solitaria in bicicletta verso il Pizzo Badile, la cima più celebre dei monti della Val Bregaglia, al confine tra Italia e Svizzera. Il film ci trasporta indietro nel tempo, riportando alla luce l’impresa eroica di Buhl e la sua passione per la montagna.

Durante la realizzazione del documentario, i registi Alberto Valtellina e Maurizio Panseri hanno avuto l’onore di incontrare la figlia di Hermann Buhl, la quale ha raccontato dettagliatamente le incredibili imprese del padre, tra cui la celebre salita al Nanga Parbat e la tragica morte durante l’ascesa dello Chogolisa.

“La bicicletta e il badile” è un viaggio emozionante attraverso la vita e le avventure di un grande alpinista, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’alpinismo. Il documentario offre una visione intima e appassionata della passione di Buhl per le montagne, del suo coraggio e della sua determinazione nell’affrontare sfide incredibili.

L’evento si svolgerà presso il Teatro di Sant’Ambrogio, situato in via Lazzaro Papi 7 a Varese. L’ingresso alla proiezione del film è gratuito, offrendo a tutti gli appassionati di montagna e agli amanti del cinema un’opportunità unica per immergersi nella storia di Hermann Buhl e nel suo spirito di avventura.