La carriera di Silvano Contini raccontata nella “sua” Leggiuno

Nei giorni del Giro d’Italia, agli appassionati di vecchia data della sponda lombarda del Lago Maggiore, capita di ripensare a quegli anni dove in costante lotta per la maglia rosa c’era il talento del posto. Nato a Leggiuno nel ’58, Silvano Contini ha vestito in tre diversi Giri il simbolo del primato (14 tappe in tutto) senza riuscire a conquistare la classifica finale.

La sua carriera però è stata di primo piano: una vittoria gigantesca nella Liegi-Bastogne-Liegi del 1982, quattro tappe al Giro, un Giro di Germania, un totale di 35 successi tra i professionisti, un secondo posto al Lombardia dietro a Hinault e via discorrendo. Una storia sportiva che oggi è finita sulle pagine di un libro scritto da Paolo Costa che sarà presentato proprio a Leggiuno venerdì 26 maggio.

“Sorrisi e fantasia – il ciclismo di Silvano Contini” è volume edito da Sunrise Media e grazie all’organizzazione della Associazione Lezedunum (e al patrocinio del Comune) sarà al centro della serata prevista (ore 21) nella sala consiliare del paese.

Nel corso dell’incontro il libro sarà messo in vendita (al prezzo di 15 euro) e il ricavato, per volere degli stessi Costa e Contini, sarà devoluto a scopo benefico. Il corridore di Leggiuno non sarà l’unico “ex professionista” in sala: con lui arriverà anche Luigi Botteon, altro solido atleta varesino con un passato in gruppo tra gli Ottanta e i Novanta. A condurre l’appuntamento inserito nel calendario di “Ciclovarese”, il giornalista Sergio Gianoli.