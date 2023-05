La casa editrice “Costruttori di Pace” di Luino a “EireneFest”, il festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza

(A cura di Marina Perozzi)

A Luino, dal 1996 esiste una piccola, ma preziosa realtà editoriale, che porta il nome di “Casa editrice Costruttori di Pace”, gestita dalla tenace e infaticabile Maria Terranova, sostenitrice da sempre dei valori del rispetto e della non violenza tra i popoli. La Casa Editrice, nata con lo scopo di “dare voce a chi non ha voce e di salvare il patrimonio orale tramite la pubblicazione di libri ricchi di immagini”, dal 2005 promuove anche il “Concorso Internazionale di Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”, in collaborazione con l’Associazione “Costruttori di Pace ODV”, di cui la stessa Terranova è presidente, giunto quest’anno alla 19ª edizione.

Questo suo impegno le ha consentito di partecipare a pieno titolo alla 2ª edizione di “Eirenefest”, il Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza, che si svolgerà nel quartiere romano di S. Lorenzo dal 26 al 28 maggio 2023.

Il ricco programma della manifestazione prevede una serie di eventi gratuiti: dibattiti, tavole rotonde, proiezioni, laboratori, spettacoli e una serie di incontri specifici per i bambini e le scuole. “EireneFest” è frutto di un lavoro collettivo realizzato interamente da volontari, coinvolgendo il comitato promotore, le realtà editoriali, le associazioni aderenti ed anche singole persone in una costruzione non violenta, solidale e collaborativa, a dimostrazione che un altro mondo è possibile.

Vuole essere un’occasione preziosa di approfondimento, interscambio e creazione di reti e relazioni tra tutti coloro che si impegnano per la Pace e la Nonviolenza. L’invito è stato esteso alle case editrici e i loro autori e autrici, all’associazionismo che si impegna per la pace, i diritti umani, l’ecologia e la diffusione della cultura della nonviolenza in ogni sua accezione.

Sarà un incontro di persone in ambito creativo con la voglia di condividere idee, unite dalla ferma volontà di crederci, per guidare le generazioni future verso nuovi orizzonti. Questo lo scopo principale del festival: far germogliare tutti i minuscoli semi di Pace gettati nel corso di queste tre giornate, per allontanare la paura che ormai sia troppo lontana, dimenticata, irrealizzabile, impossibile da ricostruire nel cuore degli uomini.

Ecco allora che anche la “Casa Editrice Costruttori di Pace” si inserisce a pieno titolo nella rete creata fra coloro che lavorano attivamente e concretamente per la costruzione della Pace “con lo sguardo rivolto al futuro, ma anche al presente”, contribuendo, con le sue pubblicazioni, al sostegno della valenza educativa del suo messaggio di sensibilizzazione verso la cultura dell’inclusione, della tolleranza, del dialogo e della cooperazione.

Le tematiche dell’edizione 2023 di “EireneFest” sono raccolte in quattro macro-aree: Riconciliazione personale e sociale; Libertà e diritti; Conflitto e conflitti; Conoscenza e futura umanità. Proprio in una di queste si colloca la presentazione di due libri, nella sezione “Fiabe e Favole per educare alla Nonviolenza e alla Solidarietà”.

Maria Terranova, con la scrittrice Lucia Spezzano, tra le autrici di punta della Casa Editrice, sarà presente con uno stand ai giardini del Verano, divisi per l’occasione in due zone (zona palco e zona Lidia Menapece), per tutta la durata del Festival. Specializzata in narrativa per ragazzi, la Spezzano si avvale della collaborazione di grandi disegnatori e fumettisti italiani, nonché del sostegno di Lipu e Lega Ambiente. I suoi testi, tradotti anche in inglese, tedesco e spagnolo, sono stati adottati in alcune scuole sia in Italia che all’estero. Attraverso la sua più recente fiaba “La Redenzione”, illustrata da Renzo Barbarossa, sono valorizzate principalmente “la solidarietà e l’amicizia nella fiaba, la nonviolenza e l’amore per gli animali nella favola”. La favola di Lucia Spezzano sarà presentata sabato 27 maggio, insieme alla fiaba “Alla ricerca del corallo di Ascandor ovvero l’avventura con il Mago Cibrario“ di Laura Brusadelli e Monica Rigo, illustrata dalla studentessa luinese Marta Simonetta.

Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, lo scorso 18 maggio, Maria Terranova ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, perché “permette a tante realtà editoriali e non di incontrarsi e confrontarsi sulla Pace e la Nonviolenza, viste e vissute sotto diverse angolazioni”.

Le ha fatto eco Lucia Spezzano, sempre più convinta che la Pace tra i popoli sia un ideale in cui credere fermamente. E i libri possono essere una corsia preferenziale nel cammino verso un mondo che abbia al centro l’essere umano con i suoi sentimenti, aiutandoci a riflettere e a cercare il senso profondo delle cose anche attraverso un linguaggio semplice e diretto come quello delle fiabe.

Il progetto“Eirenefest”, sostenuto con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, è organizzato e gestito da volontari, a dimostrazione che “è necessario far fronte alla dilagante violenza economica, bellica, psicologica che sta avanzando” ha dichiarato Fulvio Faro, del Comitato Promotore.

«Se vuoi la pace, prepara la pace: questo lo slogan del nostro festival – ha sottolineato Olivier Turquet di Pressenza, media partner della manifestazione – ed è quello che abbiamo praticato tutti i giorni in questi mesi di preparazione, convergendo tra realtà diverse in un obiettivo comune: costruire e diffondere la cultura della nonviolenza».

È dunque più che mai necessario promuovere e sostenere una pedagogia della Pace, perché, come ha dichiarato padre Alex Zanotelli, missionario comboniano: «E’ fondamentale divulgare, far passare e diffondere libri, testi, romanzi sui temi della pace e della nonviolenza. E continuare a fare passare messaggi: è fondamentale. Ma è molto importante incominciare davvero a tradurre la nonviolenza in termini concreti».

Ulteriori approfondimenti sul festival si possono trovare su www.EireneFest.it oppure sui canali Instagram, Telegram e Facebook dell’evento.