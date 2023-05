La Castellanzese e Mazzoleni si separano, il grazie del mister

Si separano le strade della Castellanzese e dell’allenatore Achille Mazzoleni. A comunicarlo è la società neroverde, che dopo un’annata altalenante ha scelto di cambiare la guida della squadra per il prossimo campionato di Serie D. Mazzoleni ha guidato la compagine neroverde pre tre stagioni – non consecutive – delle quali si ricorda la vittoria dei playoff del 2021, un traguardo storico, il più alto della storia del calcio a Castellanza.

Allo stesso tempo è proprio l’allenatore a salutare la città con una lettera aperta:

Tre anni non si dimenticano. Quante battaglie quante emozioni, gioie e dolori mi ha regalato il Provasi, ecco il primo grazie lo dedico proprio a quel rettangolo di gioco sempre in perfette condizioni. Grazie a tutti i collaboratori, allo staff medico, agli staff tecnici, al direttore Asmini e alla Famiglia Affetti. Grazie a tutti voi calciatori che vi siete susseguiti negli anni per avermi supportato e sopportato per giorni, mesi e anni non dev’essere stato semplice!!! A tutti voi, tifosi neroverdi vorrei fare un grande applauso, come spesso ci avete riservato, per la passione e l’amore che nutrite per la squadra della vostra città. Tutti insieme abbiamo scritto tre pagine di questa lunga storia GRAZIE di cuore.