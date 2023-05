La Castellanzese ha scelto: il nuovo allenatore è Manuel Scalise

Il direttore generale Salvatore Asmini lo aveva anticipato: la scelta del prossimo allenatore della Castellanzese sarebbe stata fondamentale ma sarebbe arrivata nel giro di pochi giorni. E da oggi – mercoledì 31 maggio – la società neroverde ha una nuova guida tecnica: Manuel Scalise.

Allenatore giovane (classe 1981), ma che ha già avuto esperienze importanti come la Caronnese in Serie D e l’anno scorso il Piacenza in Serie C. Da giocatore, ruolo difensore, è arrivato fino in Serie B vestendo le maglie di Nocerina ed Ascoli, mentre in C ha vestite diverse maglie importanti come Grosseto, Lucchese, Alessandria, Pavia, Mantova, Salernitana, Olbia e Cosenza.

«Ho bisogno di ritrovare la passione – le prime parole in neroverde di mister Scalise dopo gli incontri con il direttore Asmini e il presidente Affetti -, l’entusiasmo durante il lavoro settimanale e durante la partita: la Castellanzese, oltre ad avere un campo spettacolare, è una società molto seria e organizzata; è una realtà che da lombardo conosco bene e credo ci siano tutti gli ingredienti per fare le cose in maniera adeguata e giusta, ovviamente il tutto passa dal lavoro e solamente tramite questo verranno fuori tutti i valori. Mi aspetto di poter lavorare bene e che tutto quello che viene fatto durante la settimana possa essere trasmesso direttamente in partita. Sono giovane, ho il mio bagaglio, ma devo tornare assolutamente a ritrovare quell’entusiasmo che sicuramente avevo intenzione di portare avanti nella passata stagione. Il modulo? Il 3-5-2 è uno dei miei preferiti, ma molto dipenderà dai ragazzi che avremo a disposizione. Se hai la possibilità di lavorare con giocatori intelligenti si può anche cercare di adattarsi e provare a migliorare, cercando di mettere in difficoltà gli avversari. Sono da sempre un allenatore che cerca di capire la squadra, di capire di cosa ha bisogna e voglio provare a trasmettere idee e voglia ai ragazzi. Mi piace molto avere a che fare con i giovani, e quest’anno con le nuove regole relative ai fuoriquota ci sarà da lavorare per la nostra e loro crescita».