La Compagnie festeggia un anno a Malpensa: il volo per New York è full business

Un anno a Malpensa: è il traguardo che al mese d’aprile ha tagliato La Compagnie, uno dei vetori più anomali del panorama dell’aviazione, “l’unica compagnia aerea al mondo in sola classe business”.

È una offerta certamente particolare, che viene proposta su una rotta molto “battuta”, quella da Malpensa a New York. La Compagnie opera con A321neo, gli Airbus più aggiornati, proposti in una configurazione che si può ben dire unica: file di 2+2 posti, che si trasformano in cabine la notte, per un totale di soli 76 posti, là dove normalmente ci sono anche 230 passeggeri (la configurazione economy di una low cost, ad esempio).

Lo spazio disponibile è così molto ampio, con la possibilità di far scendere la seduta fino a trasformarla in un letto vero e proprio, perfettamente orizzontale.

La Compagnie opera da Malpensa sull’aeroporto di Newark, con tariffa fissa business da 1500 euro andata e ritorno o tariffa flessibile, sempre con possibilità di prenotazione del posto.