La comunità senegalese prepara la grande festa: “Venite a trovarci”

“Scalda i motori”, anche quest’anno, la comunità senegalese della zona di Malpensa, che si prepara alla grande festa che da anni si tiene a Lonate Pozzolo. L’appuntamento, per quest’anno, è per sabato 24 giugno, all’area Cerello di viale Po.

E già da oggi, a un mese dall’evento, arriva un invito «a tutte e tutti cittadini che hanno dimostrato libertà, dignità e valore di condividere con noi tavoli, sedie e la festa di fine anno con musica e cibo tradizionale», spiega Sy Abou uno dei promotori della festa e responsabile delle relazioni nazionali dell’associazione.

«Grazie mille alle donne e agli uomini che generosamente hanno accettato di condividere con la nostra associazione queste bellissime feste che organizziamo da quasi quattordici anni. Grazie a chi è venuto e ha assaggiato il nostro cibo e ha ascoltato la musica tradizionale senegalese. Si ritiene utile che le culture possono e devono essere viste come uno strumento di dialogo tra le persone diverse».

Questo genere di manifestazione è, infatti, volta a «favorire e promuovere iniziative che contribuiscono a creare un clima di integrazione, in cui le generazioni di oggi e domani coesistono nel reciproco impegno sociale, rispetto e fiducia». La festa di fine anno, aperta a tutti, sarà anche importante per attrarre nuovi possibili soci dell’associazione e per ribadire l’impegno e l’importanza del volontariato.

La festa a Lonate Pozzolo

L’appuntamento sabato 24 giugno partirà già dal pomeriggio, dalle 16.30.

Dalle 18.30 saranno servite pietanze tipiche della cucina tradizionale senegalese, come nem (involtini fritti di carne e di pesce, simili a quelli vietnamiti), fataya (frittelle di fagioli simili ai samosa dell’India), crevette (a base di gamberi e avocado), bignet (frittelle dolci e profumate a base di miglio, che sono uno degli snack pomeridiani più diffusi – ma c’è anche la variante dei bignè di verdure), thiebou dieune (conosciuto anche come thieboudienne, piatto nazionale del Senegal a base di riso, pesce e verdure), thiere (cous cous senegalese), cosce di pollo e mishou (agnello).

La serata sarà accompagnata da Goreman & the reggae guyz

L’associazione

L’Associazione Senegalese di Malpensa a Lonate Pozzolo è nata con lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà nella vita quotidiana tramite il sostegno delle quote versate ogni anno dagli iscritti, in una zona tutto intorno all’aeroporto, fino a Gallarate e Busto: il gruppo si prende carico dei problemi di alcuni casi di indigenti in nome della solidarietà.