La Comunità Sichem fa festa e invita tutti alla Tavola dei Popoli

Appuntamento domenica 21 maggio a Villa Restelli per un pranzo con gli ospiti provenienti da tutto il mondo che sono passati dalla comunità olgiatese

Comunità Sichem, famiglie per l’accoglienza, rinnova l’invito a sedersi a tavola insieme agli ospiti che sono passati per la comunità in questi oltre vent’anni a Olgiate Olona. La Tavola dei Popoli si svolgerà il prossimo 21 maggio secondo il programma illustrato qui di seguito.

Programma

– arrivo dalla ore 12:30: Comunità Sichem, Via don Giacomo Tovo, 11, Olgiate Olona

– pranzo all’aperto con menù internazionale preparato dai nostri amici che sono passati da Sichem nel corso degli anni

– ore 14:30 in Villa Restelli musica e racconti

– ore 16:00 saluti e addii

Il pranzo è a Offerta libera (consigliato da € 18 in su).

I bambini non pagano.

Prenota qui il tuo posto.

Perché?

In questi anni abbiamo imparato a conoscere e apprezzare non solo i nostri ospiti ma le loro storie, i loro paesi di origine, la loro cucina e la loro musica. Scoprire che per loro la vita è cambiata è un incoraggiamento a cercare di costruire relazioni nuove e originali, oltre i pregiudizi e le semplificazioni. E tutto questo si può fare anche mangiando del buon cibo, semplicemente seduti ad ascoltare e chiacchierare. Perciò invitiamo tutti a questa grande “tavola dei popoli”.