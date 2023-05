La Croce Rossa “insegna” le Manovre Salvavita Pediatriche in piazza a Gallarate e Somma

La Croce Rossa Italiana comitato di Gallarate incontra la popolazione sabato 6 maggio a Gallarate in piazza Libertà dalle 16 alle 18 domenica 7 maggio a Somma Lombardo in Piazza Scipione dalle 11 alle 13 per promuovere i corsi di disostruzione pediatrica.

Il progetto “Manovre Salvavita Pediatriche” include non solo percorsi formativi ma momenti informativi gratuiti come quelli previsti per il 6 e 7 maggio.

Gli argomenti trattati vertono sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, il primo soccorso pediatrico e la diffusione di un corretto schema comportamentale per ridurre al minimo il rischio di morte per SIDS( Progetto Sonno Sicuro).

In sintesi, se tutti i bambini con arresto extraospedaliero ricevessero una rianimazione cardio polmonare precoce si potrebbero salvare circa 300 bimbi all’anno e se tutti sapessero fare correttamente le manovre potremmo salvare circa 30 bimbi l’anno.

Se ognuno di noi conoscesse le regole del Sonno Sicuro potremmo ridurre il numero delle morti improvvise in culla SIDS.

La due giorni viene proposta in occasione dell’8 maggio, «la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, anniversario della nascita di Jean Henry Dunant, uomo il cui pensiero diede vita a quell’idea che rende la Croce Rossa la più grande organizzazione umanitaria al mondo» spiega Monica Trotta del comitato CRI di Gallarate.

L’appuntamento è sabato 6 maggio in piazza Libertà dalle 16. Ci saranno anche attività più ludiche e aggregative, con DJ Panico e truccabimbi.

Domenica 7 maggio l’appuntamento a Somma Lombardo è invece in Piazza Scipione dalle 11.

In caso di pioggia l’evento di sabato a Gallarate è annullato mentre quello di domenica a Somma Lombardo si farà alla sala polivalente in via Marconi.

L’8 maggio alle 21 al Teatro Condominio Vittorio Gassman con evento benefico organizzato dagli amici del Caffè Teatro ” CIAO TRANCHI!” giunto alla seconda edizione. «Condivideremo la serata con il comitato di Saronno uniti dallo stesso spirito umanitario e dagli stessi ideali».