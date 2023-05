La domenica del palio di Legnano, la sicurezza al Terminal 2 e gli eventi del weekend nel podcast del 24 maggio

Le notizie del podcast di venerdì 26 maggio

È il fine settimana del Palio di Legnano, la gara tra le contrade che rievoca l’alleanza dei comuni nella Lega Lombarda per sconfiggere l’esercito imperiale di Federico I detto il Barbarossa proprio nella Battaglia di Legnano nel 1176. Una manifestazione molto popolare e sentita dai contradaioli delle 8 contrade. Domenica 28 maggio, prima della corsa tra i cavalli, ci sarà la sfilata con 110 figuranti e 16 cavalli per ogni contrada per le strade di Legnano su un tema specifico dell’epoca medioevale. Varesenews, con la squadra di Legnanonews sarà impegnato per tutta la durata della manifestazione assicurando la diretta degli eventi.

Più sicurezza e controlli al Terminal 2 di Malpensa. In vista della riapertura del secondo scalo, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa e il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello hanno sottoscritto un documento che implementa i servizi di polizia locale. Il protocollo coinvolge anche i Comuni di Ferno, Somma Lombardo, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Vizzola Ticino che garantiranno la sorveglianza puntuale con i propri agenti di polizia locale.

A Cavaria con Premezzo è sempre alta l’attenzione al contrasto all’abbandono di rifiuti per strada: nella sola mattina di venerdì 26 maggio sono state individuate e sanzionate quattro persone che hanno lasciato sacchetti nei cestini in strada o altro materiale sfuso. I controlli sono stati effettuati direttamente dal sindaco Franco Zeni, accompagnato dai referenti di zona Cristina Spotti di Coinger e Paolo Coschignano di Econord, oltre agli agenti della Polizia Locale cavariese

Tensione al Liceo Artistico Frattini di Varese dove i due progetti per ottenere i fondi PNRR del Piano scuola 4.0 sono stati bocciati sia dal collegio docenti sia dal consiglio di istituto. “Una lista della spesa senza visione e progettualità, poco condiviso e che non risponde alle reali esigenze dei ragazzi” sostengono i detrattori mentre la dirigente Pontiggia ricorda il puntuale processo di coinvolgimento di tutti i dipartimenti chiamati a indicare le priorità. Ora la preside è in attesa di chiarimenti su come procedere su queste linee progettuali che prevedono un finanziamento di 260.000

Il Palio di Legnano è ormai alle porte e la città è pronta a rivivere la battaglia tra la Lega Lombarda e l’esercito imperiale del Barbarossa. Torna Varese Beer Festival: tre giorni dedicati alla birra artigianale alla Schiranna. Tra venerdì 26 e domenica 28 nuova edizione della grande kermesse con stand e ospiti speciali.

A Laveno Mombello il weekend è Kawasaki. Tutto pronto per l’evento in programma nel fine settimana sul Lago Maggiore. A Villa Mirabello sabato 27 maggio alle 18 inaugura la mostra che riassume la vita di Giovanni La Rosa. A quarant’anni di distanza alla sua prima mostra torna un’antologica dell’artista varesino, che vede le sue incredibili opere a china incorniciate nella ottocentesca villa. Il coro del liceo Cairoli di Varese festeggia i 20 anni con un concerto nella chiesa della Brunella. Una serata di festa e di musica che vedrà protagonisti anche gli ex studenti coristi. Appuntamento sabato 27 maggio alle ore 21.

