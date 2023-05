La fanfara dei bersaglieri di Lonate a La Spezia per il raduno nazionale

Un weekend speciale per la Fanfara dei bersaglieri “Tramonti-Crosta” di Lonate Pozzolo: la celebre formazione musicale militare questo fine settimana (27-28 maggio) sarà in Lunigiana, a Pontremoli il sabato sera e la domenica a La Spezia per il raduno nazionale dei fanti piumati.

Sin dalla fondazione la Lonate è stata sempre presente al raduno nazionale ed anche per questa edizione, sotto la guida del Capo Fanfara Maestro Tiziano Giaretta, il gruppo lonatese si prepara ad affrontare la importante trasferta. Ci sarà al seguito anche un numeroso gruppo di simpatizzanti: sono infatti previsti in partenza due pullman da Lonate, mentre altri amici della fanfara si recheranno in treno ed in auto.

La Tramonti-Crosta aveva recentemente partecipato anche al raduno piemontese dei bersaglieri, ad Alessandria.