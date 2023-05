La fanfara di Lonate suona al raduno dei bersaglieri di Alessandria

Dopo i servizi in paese per la festa del 25 aprile, la fanfara dei bersaglieri “Tramonti-Crosta” torna a suonare in parata, insieme ad altre bande musicali militari: questa volta lo fa al grande raduno dei fanti piumati che si è tenuto il 29 e 30 aprile ad Alessandria, la città-piazzaforte che ha antiche radici militari.

Il Raduno regionale piemontese ha visto l’inaugurazione del monumento in piazza Valfrè, zona Sud della città, con gli interventi del presidente piemontese Alberto Cirio e del generale Ottavio Renzi, presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

Ma il vero spettacolo è stata la parata di corsa verso la Cittadella, con la banda di Rocchetta Tanaro, le fanfare di Asti e Settimo Torinese, oltre appunto alla “Tramonti-Crosta” dalla Lombardia (nella foto la fanfara lonatese sul ponte della Cittadella).

Alla spedizione ad Alessandria la fanfara ha partecipato con 30 componenti, accompagnati poi da quindici simpatizzanti della sezione di Lonate dei bersaglieri. Complessivamente il raduno piemontese ha coinvolto oltre cinquecento bersaglieri (il video sotto è del quotidiano alessandrino Il Piccolo).

Per la celebre formazione musicale militare è stato un appuntamento di pregio, che segue quelli a Lonate, con il servizio per il 25 aprile con la suggestiva cerimonia al Parco delle Rimembranze, che serba la memoria dei caduti delle diverse guerre e dei diversi corpi militari.

Oltre ai servizi ufficiali, in questa primavera spesso la fanfara si esibisce, al rientro a Lonate, in qualche nota nella piazzetta di Tornavento, la piccola frazione che ospita la sede sociali.