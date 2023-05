La Festa dello Sport di Albizzate: un evento all’insegna del divertimento e dell’attività fisica per i più giovani

Il prossimo 6 maggio 2023, presso il Parco La Fornace di Albizzate, si svolgerà la Festa dello Sport, un evento dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie che mira a promuovere lo sport e l’attività fisica come strumenti di crescita personale e sociale. L’evento si terrà dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e offrirà un’occasione unica per i più giovani di cimentarsi in diverse discipline sportive.

Per iscriversi alla Festa dello sport di Albizzate 2023 cliccare su questo link.

La Festa dello Sport è resa possibile grazie alla collaborazione delle principali società sportive del territorio albizzatese, che si impegneranno per offrire ai partecipanti un’esperienza divertente e istruttiva. Tra queste, figurano la Pol. D. S. Luigi Academy Visconti, la Yellow Panthers Volley, il Gruppo Atletica La Fornace, il Piranha Basket e il Beevolley.

Il programma prevede una serie di attività e giochi che permetteranno ai bambini di scoprire e approfondire la conoscenza di vari sport, tra cui il calcio, la pallavolo, l’atletica leggera, il basket e il beach volley. Attraverso queste esperienze, i giovani atleti avranno l’opportunità di sviluppare abilità fisiche, ma anche di imparare il valore del gioco di squadra e dell’impegno individuale.

La Festa dello Sport di Albizzate rappresenta un’importante occasione di aggregazione e socializzazione per i bambini e le loro famiglie, contribuendo a rafforzare i legami tra le diverse realtà sportive e associative del territorio. L’evento, infatti, è frutto della sinergia tra le società sportive locali e l’amministrazione comunale.

Non perdete l’appuntamento con la Festa dello Sport di Albizzate: un’occasione imperdibile per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della scoperta, per far emergere nuovi talenti e per promuovere la passione per lo sport tra i più giovani. Portate i vostri bambini al Parco La Fornace il 6 maggio e lasciate che si immergano in un’esperienza unica e ricca di emozioni.