La Giornata dei Parchi al Parco del Lura: biodiversità, territorio e comunità

Le aree naturali protette sono in prima linea per la difesa della biodiversità ma offrono un importante contributo anche per la tutela del territorio e nel contrasto ai mutamenti climatici. I

n questo consistono le “radici” del sistema italiano dei parchi la cui missione è la tutela degli ecosistemi offrendo, nello stesso tempo, un contributo per uno sviluppo sostenibile. “Costruire sulle nostre radici” questo lo slogan della Giornata Europea dei Parchi 2023 che si celebra il 24 maggio.

La “giornata dei parchi” è promossa da Europarc Federation, di cui Federparchi è la sezione italiana e a cui aderisce anche il Parco del Lura.

“Il 24 maggio, nel celebrare la Giornata Europea dei Parchi, vogliamo ricordare come, tema attualissimo su cui il Parco Lura lavora da decenni, le aree golenali, le opere di difesa dal rischio delle alluvioni, la restituzione di spazi ai corsi d’acqua, possano e debbano essere occasione di tutela della biodiversità e, contestualmente, rispetto della naturalità delle fasce fluviali. Le aree di laminazione di Lomazzo e Bregnano sul Torrente Lura, le cui opere sono state completate nel 2019, possono accogliere fino a 350.000 mc di acque del sottobacino a tutela dei territori posti a valle dell’invaso. L’intervento di oltre 200.000 mq, realizzato con un approccio multiobiettivo ed una progettazione interdisciplinare, rappresenta un’eterogenea composizione di habitat, con acque lentiche e lotiche, prati stabili e boschi. Altri interventi sono in cantiere a Lainate, Rovello Porro e Cadorago, dove al posto di seminativi e boschi cedui di robinie nel fondovalle, in fregio al corso d’acqua, verranno ripristinati prati marcitoi, fasce ripariali di salici ed ontani, biotopi umidi, boschi d’alto fusto” ricorda Francesco Occhiuto Direttore Parco Lura.

NUOVE DATE PER GLI EVENTI APERTI A FAMIGLIE E CITTADINI

Questo fine settimana torna l’evento di educazione naturalistica e scientifica Bioblitz 2023 nei parchi e nelle riserve della Lombardia, con il supporto organizzativo del Servizio di AREA Parchi, il Parco Regionale dell’Oglio Sud e la Riserva Naturale Le Bine e con la collaborazione attiva dei numerosi parchi regionali e delle riserve naturali.

L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare il maggior numero di forme di vita animali e vegetali, per un monitoraggio della biodiversità regionale.

Possono partecipare al BioBlitz tutti i cittadini, che vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti. I dati raccolti durante il censimento sono subito inseriti nella piattaforma informatica www.inaturalist.org.

Ai partecipanti è richiesto di portare:

– smartphone con installata l’app iNaturalist

– matita, gomma e taccuino

– se già in possesso, bussola e binocolo/monocolo

– si consiglia di indossare vestiti comodi e sporchevoli, scarpe da ginnastica/trekking.

Il Parco Lura e il parco Sorgenti del torrente Lura organizzano 2 appuntamenti sul territorio, coordinati dagli educatori ambientali di Koinè cooperativa sociale, in accordo con i Comuni:

sabato 26 MAGGIO ORE 21.00

IL BOSCO DI NOTTE

OLGIATE COMASCO- via Fratelli Recchi (ingresso Parco Sorgenti)

domenica 27 MAGGIO ORE 15.00

TRA PICCOLE FORESTE DI LICHENI E BOSCHI AD ALTO FUSTO

LA GIORNATA DEL VERDE PULITO

Inoltre domenica 28 arriva anche nella Valle del torrente Lura la Giornata del Verde Pulito, promossa da Regione Lombardia sin dal 1987 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali con l’obiettivo di sensibilizzare sull’abbandono dei rifiuti, chiedendo di dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, con guanti e sacchetti alla mano:

BREGNANO ore 9.00, Centro Polifunzionale, via N. Sauro

LAINATE ore 9.00, in Via Litta, 106

GARBAGNATE MILANESE ore 9.30 parcheggio scuola G. Galilei via Villoresi

GUANZATE ore 9.00, parcheggio del cimitero, ingresso Parco Lura. In caso di pioggia rinvio al 4 giugno

ROVELLO PORRO ore 9.30, parco giochi di via Luini, ingresso scuole medie