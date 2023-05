La Lega agli elettori di Lonate: “Siamo quelli del fare e non del dire”

Ultime chiamate al voto per le amministrative 2023: a Lonate Pozzolo il centrodestra che sostiene Elena Carraro spinge sull’acceleratore e anche i singoli partiti si mobilitano.

Al centro c’è la critica all’operato dell’amministrazione uscente di Uniti e Liberi con il sindaco Nadia Rosa: «Il centro sinistra ha amministrato la nostra città in modo inefficace, lasciando il nostro territorio in una situazione precaria dal punto di vista socio-economico» dice la Lega. «Non è solo propaganda: parlando con i nostri concittadini, emerge un quadro desolante, con strade sporche e abbandonate, illuminazione pubblica inesistente o non funzionante, e pochi investimenti in servizi pubblici come le scuole, che sono state messe in difficoltà dalla pandemia».

Altri punti criticati sono le scelte nel Pgt, con la eliminazione della previsione per il centro sportivo, «dopo aver tassato gli edifici residenziali e commerciali sulla base di una previsione edificabile, per poi riportarli alla categoria di suolo agricolo» (la previsione era attiva da molti anni pur non essendosi mai concretizzata».

«Queste scelte dimostrano la mancanza di attenzione ai bisogni dei cittadini. La lista di Uniti e Liberi ha preso decisioni controproducenti, ad esempio sciogliendo l’Unione per il servizio di Polizia Locale e cercando di cedere la Sap, azienda che rappresenta uno dei punti di forza del Comune di Lonate, alla municipalizzata di Busto Arsizio, con conseguente svantaggio per i cittadini».

Per il resto la Lega rivendica «un programma serio e fattibile», che comprende «un potenziamento dei trasporti pubblici verso le frazioni, investimenti nell’asfaltatura delle strade, la creazione di rotonde e la sistemazione della viabilità, l’incremento dei servizi scolastici e delle mense, una maggiore attenzione ai servizi per gli anziani e la creazione di posti di lavoro incentivando le attività commerciali», ma anche l’impegno a «dare una nuova vita alle associazioni del territorio, investendo in eventi e spettacoli, e a dialogare con l’aeroporto di Malpensa per favorire le assunzioni dei cittadini di Lonate Pozzolo».

Per dirla in slogan:«siamo quelli del fare e non del dire».