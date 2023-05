La lezione di Judo Gym: “Lo sport è una rete che unisce”

Immaginate una rete che unisce tutti, nessuno escluso, come a dire che l’attività fisica è qualcosa di aggregante, che fa star bene corpo e mente. Questo il messaggio che ha voluto lanciare l’Asd Judo Gym domenica scorsa, nell’ambito della giornata di sport organizzata a Cardano Al Campo, nominato nel 2021 Comune Europeo dello Sport da Aces Europa, associazione no profit con sede a Bruxelles.

Ogni associazione sportiva del territorio è stata chiamata a fare la sua parte in quella che è stata una giornata all’insegna della condivisione e dell’inclusione.

Judo Gym – affiliata a Uisp dal 2003 – per l’occasione, oltre a dare a tutti la possibilità di provare diversi tipi di arte marziale, ha organizzato un gioco con un gomitolo di lana, chiamato: “Il gioco che unisce”.



«Le arti marziali si sono evolute e stanno prendendo più piede, anche perché le persone che le conoscono si sentono più sicure potendole utilizzare anche come difesa personale – spiega Alessandra Bielli, presidente di Judo Gym -. Valore aggiunto è il benessere mentale che si ricava dalla pratica, ben espresso dal motto latino: mens sana in corpore sano». Il fascino di queste discipline è già tutto nella dicitura “Arte marziale”: l’arte eleva verso l’alto, la guerra (marziale) porta verso il basso; all’atleta il compito di trovare il punto di equilibrio tra queste due spinte, lavorando su se stesso con impegno e dedizione.

La giornata di domenica ha avuto una buona affluenza, con circa 30 persone iscritte alle diverse attività proposte dall’associazione Judo Gym, che conta 6 maestri e oltre cento soci. Judo Gym organizza corsi di ginnastica dolce che coinvolgono tutto il corpo con esercizi di mobilità articolare, coordinazione, tonificazione generale ed esercizi posturali. Hata Yoga, disciplina che agisce sul corpo fisico e sul corpo energetico per riportare equilibrio a tutte le parti del corpo, ridurre ansia e stress, purificare le emozioni e migliorare l’umore. Tai Chi, arte marziale basata sull’interazione tra flessibilità e forza, che porta a percepire il corpo in equilibrio. Wing Chun, arte marziale tradizionale, con basi semplici ed efficaci, per il benessere psicofisico e la difesa personale.

La candidatura a Comune Europeo dello Sport era stata presentata del luglio 2021 dal sindaco di Cardano Maurizio Colombo. Già Sesto Calende nel novembre del 2018 era stata insignita di questo titolo, riservato alle città con meno di 25 mila abitanti che promuovono lo sport per tutti come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto, sviluppando politiche sportive esemplari attraverso belle strutture, programmi e attività. Rivali di Cardano al Campo per il titolo sono state Marcon (VE), Ventimiglia (IM), Codogno (LO), Crescentino (VC), Motta di Livenza (TV), Castano Primo (MI) e Monte di Procida (NA).