La lite degenera, 26enne accoltellato a Olgiate Olona. Agli arresti un ragazzo di 20 anni

Una lite per futili motivi che ha preso una piega gravissima con due giovani feriti con un coltello ricoverati in ospedale. È successo poco prima delle 21 di sabato 6 maggio ad Olgiate Olona nei pressi di via Monginevro.

Il litigio è avvenuto tra un ragazzo di 20 anni, di Olgiate Olona, e un 26enne per motivazioni ritenute dalla ricostruzione dei carabinieri “futili“. Al culmine della lite è spuntato un coltello che ha ferito gravemente il 26enne e, in modo più lieve, anche la fidanzata di 32 anni intervenuta per difenderlo.

A sferrare i fendenti il ragazzo di 20 anni che è stato immediatamente arrestato in flagranza dai carabinieri d’intesa con la procura bustocca. Il 20enne avrebbe colpito più volte il rivale che è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano intorno alle 22 dove fortunatamente non versa in pericolo di vita. Più leggere le ferite riportate dalla 32enne che è stata comunque soccorsa e portata in ospedale a Saronno,