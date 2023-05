La maglia numero 9 per Nicolò in ritiro con il Palermo calcio

La maglia con il numero 9 e sopra il suo nome. Per Nicolò, dopo la tragedia per la strage in cui suo padre ha ucciso la madre e la sorella, è arrivato un giorno che aspettava con passione. Ha potuto partecipare al ritiro della sua squadra del cuore, il Palermo, che era a Como per una partita del campionato.

Il mondo del calcio spesso ci sorprende con gesti di grande umanità e solidarietà. È successo ancora una volta, stavolta grazie al Palermo, la squadra di calcio siciliana che milita in Serie B. Infatti, durante il ritiro prepartita della squadra, è stato accolto Nicolò Maja.

Il ragazzo aveva espresso il suo desiderio di incontrare i suoi beniamini del Palermo sin dall’anno scorso. Grazie all’associazione Cuore Rosanero e alla sensibilità della squadra, questo desiderio è stato finalmente esaudito.

L’incontro tra Nicolò e i giocatori del Palermo è stato particolarmente emozionante. Il capitano Matteo Brunori e l’allenatore Eugenio Corini hanno accolto il ragazzo con grande affetto e gli hanno donato una maglia del club con la scritta “Nicolò” sulle spalle. L’allenatore ha inoltre chiesto al giovane come stesse e gli ha fatto gli auguri per una pronta guarigione.

Nicolò si è poi fermato per assistere alla partita terminata con un pareggio per uno a uno tra Como e Palermo.